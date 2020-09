Stand: 12.09.2020 00:00 Uhr

Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war

Bei NDR Info gibt es Nachrichten für Kinder immer sonnabends um 11.40, 14.40 und 17.40 Uhr. In dieser Woche geht es um einen schweren Brand in dem griechischen Flüchtlingslager Moria, wir berichten darüber, dass man die Umwelt weniger belastet als gedacht, wenn man im Internet streamt und dass Parks und Grünflächen bei der Stadtplanung immer wichtiger werden.

Anhören könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - als Podcast. Und ihr könnt die Nachrichten in Gebärdensprache anschauen.

Kinder aus Schleswig-Holstein bei den Kindernachrichten

Mikado Reporterin Anina Pommerenke hat in dieser Woche mit vier Kindern aus Schleswig-Holstein gesprochen - und zwar mit Maximilian, Jelto, Mika und Louisa - sie alle gehen in die Caspar-Voght-Schule in Rellingen. Sprecher der Kindernachrichten ist dieses Mal Caren Busche.

