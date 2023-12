Stand: 01.12.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Klima-Konferenz | Wetter | Winter von Janine Albrecht

AUDIO: Weltklimakonferenz in Dubai (7 Min) Weltklimakonferenz in Dubai (7 Min)

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Die Weltklimakonferenz in Dubai

In Dubai, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, spricht die Welt gerade übers Klima. Aus fast 200 Staaten sind mehr als 70.000 Menschen auf der Weltklimakonferenz. So viele Forscherinnen und Forscher, Klima-Fachleute, Politikerinnen und Politiker waren noch nie bei diesem Treffen, das es seit fast 30 Jahren gibt.

Im Jahr 2015 wurden auf der Weltklimakonferenz in Paris feste Ziele vereinbart - im Pariser Klimaschutzabkommen. Vor allem geht es darum, die Erderwärmung zu verlangsamen.

Denn Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich in den letzten Jahrzehnten die Temperatur auf der Erde schon um ein Grad erhöht hat, seit es immer mehr Fabriken, Autos, Flugzeuge gibt, die schädliche Gase, CO2 in die Luft pusten.

Aber auch, wenn wir jetzt im Winter die Heizung aufdrehen, wird für die Wärme in vielen Häusern Gas oder Öl verbrannt, und auch das sorgt für CO2-Ausstoß. Auf der Weltklimakonferenz geht es darum, so schnell wie möglich etwas gegen die Erderwärmung zu unternehmen.

Wissenschaftler und Umweltschützer fordern, dass keine fossilen Energien, wie Erdöl, Erdgas oder Kohle, mehr genutzt werden. Aber auf der Konferenz kann niemand zu etwas gezwungen werden, dort gilt das Prinzip der Einstimmigkeit – also alle müssen zustimmen, sonst gibt es keinen Beschluss. Viele rechnen deshalb eher mit vagen Aussagen am Ende Treffens.

Der Unterschied zwischen Wetter und Klima

Noch zwei Wochen lang wird jetzt in Dubai viel über den Klimawandel gesprochen dabei geht es um das Klima und das Wetter – und das ist nicht dasselbe:

Wetter nennt man das, was heute passiert – also wenn es regnet, schneit, stürmt oder die Sonne scheint, es kalt oder warm ist. Mit dem Klima ist das Wetter gemeint, das Wissenschaftler sich über viele Jahre hinweg anschauen. Daraus lassen sich auch Veränderungen beim Wetter erkennen.

Und das ist dann der Klimawandel. Aber auch wenn das Klima, die Erde immer wärmer wird, kann es jetzt trotzdem kalt sein. Das macht den Unterschied zwischen Wetter und Klima aus. Klimaberechnungen beziehen sich auf Jahrzehnte – und da gehen Fachleute auch davon aus, dass es weniger kalte Winter geben wird.

Wintereinbruch im Norden

Bei uns hat der Winter angefangen. Mit allem, was dazu gehört: mit Schnee, Kälte und glatten Wegen.

Egal ob zu Fuß, mit Rad oder Roller, gerade muss man aufpassen, nicht auszurutschen. Auch manche Autos oder Lastwagen sind ins Rutschen gekommen. Abseits der Straßen macht der Schnee aber auch Spaß, wenn man Schneemänner baut, eine Schneeballschlacht macht. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja weiße Weihnachten.

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch. Dieses Mal mit: Leni, Hannah, Kalle, Radwin und Elena aus der 6a des Charlotte-Paulsen-Gymnasiums in Hamburg-Wandsbek.

Ines Kaffka hat die Kinder interviewt, Janine Albrechthat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 02.12.2023 | 11:40 Uhr