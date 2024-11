Stand: 22.11.2024 16:00 Uhr Kindernachrichten: Kinderrechte | Untersuchung von Emely Riemer

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Tag der Kinderrechte - Sorgen, Ängste und Rechte der Kleinsten

Jedes Jahr am 20. November ist der Tag der Kinderrechte. Das ist der Tag, an dem vor 35 Jahren viele Länder der Erde die Kinderrechtskonvention fertig geschrieben haben - also den Vertrag, in dem die Rechte der Kinder stehen.

Zu den Kinderrechten gehört zum Beispiel auch noch, dass kein Kind benachteiligt wird, dass Kinder mitbestimmen dürfen und dass sie auch Geheimnisse haben dürfen.

Das alles klingt erstmal ganz normal. Aber das gilt weltweit leider nicht für alle Kinder.

Und auch in Deutschland läuft nicht alles perfekt: Kinder aus ärmeren Familien haben zum Beispiel oft weniger Chancen auf Bildung - also zum Beispiel zu wenig Unterstützung beim Lernen.

Das Aktionsbündnis Kinderrechte und auch viele andere Menschen fordern: Die Kinderrechte müssen ins Grundgesetz! Das wird auch Verfassung genannt und ist so etwas wie das wichtigste Gesetzbuch - denn darin stehen die wichtigsten Regeln für das Zusammenleben in Deutschland.

Untersuchung von Schulen - viele Kinder haben Schwierigkeiten

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Meinungsforschungsinstitut Forsa wollten wissen, wie es den Kindern und Jugendlichen in Deutschland geht. Das Ergebnis ist eher schlecht. 20 Prozent zum Beispiel fühlen sich in der Schule nicht wohl und zu sehr unter Druck gesetzt. Viele haben auch berichtet, dass der Unterricht oft gestört wird und die Lehrerinnen und Lehrer oft nicht überprüfen, ob auch alle gut mitkommen.

35% der Kinder haben zum Beispiel gesagt, dass sie oft nicht die Möglichkeit haben, sich mit der Klasse und der Lehrerin oder dem Lehrer auszutauschen.

Dagmar Wolf, die das Schulbarometer mit veröffentlicht hat, hofft, dass auch die Lehrerinnen und Lehrer mehr tun, damit die Kinder sich wohler fühlen.

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch - dieses Mal mit: Marlene, Vincent, Tom, David und Kalle aus den 6. Klassen der Schule Vizelinstraße in Hamburg.

Florian Jacobsen hat die Kinder interviewt, Emely Riemer hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



