Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Schülerinnen und Schüler über diese Themen gesprochen:

Nach langem Überlegen will Deutschland der Ukraine jetzt auch Kampfpanzer zur Verteidigung geben.

Wir berichten darüber, dass eine neue Untersuchung sagt, dass Armut für mehr Menschen bei uns ein Problem ist.

Mit den Kindern haben wir außerdem über Mogelei im Einkaufswagen gesprochen: Bei manchen Lebensmittel-Packungen ist für mehr Geld jetzt weniger drin.

Beim vierten Thema geht es um die Insekten als Lebensmittel. Wir wollten von Jolina, Janne und Johan aus den Klassen 6a und 6b der Schule Vizelinstraße in Hamburg wissen: Heuschreckenburger & Co - kannst du dir vorstellen, Insekten zu essen?

