Kindernachrichten: Hochwasser | Falschmeldungen | Weltkindertag

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Verheerendes Hochwasser

Gewaltige Wassermassen haben in den vergangenen Tagen in mehreren Ländern Europas schwere Zerstörungen angerichtet. Ganze Gebiete wurden überschwemmt, Häuser regelrecht weggespült.

Da, wo das Wasser wieder weg ist, hat das Aufräumen wieder begonnen. Viele Helfer packen mit an, denn viele Menschen haben ihr Hab und Gut verloren. Auch bei uns in Deutschland haben viele mit großer Sorge auf das Hochwasser der Flüsse geschaut.

Beeinflussung durch Falschmeldungen

Dass im Internet und in den Sozialen Medien viel gelogen wird, wissen die Allermeisten. In dieser Woche gab es jetzt Berichte darüber, wie eine russische Firma versucht, Millionen Menschen in Deutschland durch Falschmeldungen zu beeinflussen und ihnen Angst zu machen.

Herausgekommen ist das, weil jemand Unterlagen aus der Firma an Journalisten weitergegeben hat.

Mehr Chancen für Kinder

Und dann geht es um euch - um Kinder und eure Rechte. Am Freitag war nämlich Weltkindertag, und auch unsere Regierung hat in dieser Woche gesagt, dass junge Leute bei uns die Chance haben sollten, mehr mitzubestimmen.

Wir haben Kinder gefragt, wo sie gerne mitreden und entscheiden würden.

