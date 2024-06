Stand: 28.06.2024 15:04 Uhr Kindernachrichten: Fußball-EM | Sommerwetter | Schulferien von Ulrike Drevenstedt

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

AUDIO: Fußball-EM und Sommerwetter (7 Min) Fußball-EM und Sommerwetter (7 Min)

Fußball-EM - Deutschland spielt gegen Dänemark im Achtelfinale

Es ist Halbzeit bei der EM! In Hamburg haben zum Beispiel die niederländische und türkische Mannschaft gespielt und danach haben ganz viele Fans die Siege gefeiert, bei den Niederländern sah dann alles orange aus oder rot bei den türkischen Fans und sie sind hupend durch die Straßen gefahren.

Sonnabend um 21 Uhr spielt die deutsche Nationalmannschaft im Achtelfinale gegen Dänemark. Hauptsache, die Spieler sind nicht zu sehr abgelenkt von juckenden Beinen - dort wo die Mannschaft jetzt während der EM wohnt, gibt es nämlich eine Mückenplage.

Achterbahn-Wetter in Norddeutschland

Auch ohne über einen Fußballplatz zu rennen, konnte man in dieser Woche ganz schön ins Schwitzen kommen - das Thermometer kletterte teils auf 30 Grad und auch nachts ist es nicht richtig abgekühlt.

Reichlich Regenwasser gab es dann am Donnerstag: In vielen Orten sorgte ein Unwetter für überschwemmte Straßen und vollgelaufene Keller. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz, und wer nicht unbedingt raus musste, ist auch besser nicht vor die Tür gegangen.

Ferienbeginn in Niedersachsen

Sommerzeit ist auch Ferienzeit – und die haben in Niedersachsen ja schon in dieser Woche begonnen. In Hamburg starten die großen Ferien am 18. Juli und in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ist der 19. Juli der letzte Schultag.

Manche finden es besser, wenn die Ferien früher starten und andere freuen sich, wenn es später losgeht, weil dann viele Urlauber aus den Hotels schon wieder abgereist sind.

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch - dieses Mal mit: Nele, Lotta und Hanna aus der 4b der Werner-Lindemann-Grundschule in Rostock in Mecklenburg-Vorpommern.

Vanessa Kiaulehnhat die Kinder interviewt, Ulrike Drevenstedt hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 29.06.2024 | 14:40 Uhr