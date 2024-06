Stand: 07.06.2024 15:04 Uhr Kindernachrichten: Europawahl | Überschwemmungen | Weniger Müll von Anina Pommerenke

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Europa wählt ein neues Parlament

Ungefähr 350 Millionen Menschen in Europa haben in dieser Woche das Recht, ihr Kreuz bei der Europawahl zu machen. Damit können sie über die europäische Politik der kommenden fünf Jahre mitbestimmen. Im Europäischen Parlament sitzen Politikerinnen und Politiker aus den insgesamt 27 Mitgliedsländern der EU. Insgesamt sind 705 Sitze dort zu vergeben.

Das EU-Parlament kümmert sich um Gesetze, die dann in allen Mitgliedsländern gelten. Es geht dabei zum Beispiel um Umweltschutz oder Regeln für die Sicherheit von Spielzeug. Die EU kümmert sich auch um die Schulen in Europa: Sie ermöglicht zum Beispiel Austauschprogramme für Schüler und Lehrer und möchte dafür sorgen, dass bestimmte Kompetenzen wie Lesen oder Rechnen gut beherrscht werden. Außerdem soll jedes Kind in der EU Zugang zu kostenloser Bildung und Gesundheitsversorgung bekommen. Erstmals dürfen in diesem Jahr auch 16-Jährige wählen.

Überschwemmungen in Süddeutschland

In Bayern und Baden-Württemberg gab es in Folge von Starkregen schlimme Überschwemmungen. Mehrere Landkreise im Süden Deutschlands mussten in dieser Woche deswegen den Katastrophenfall ausrufen. Viele Menschen mussten zeitweise ihre Häuser verlassen. Kinder konnten nicht in die Schule gehen. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz, um Menschen aus ihren Häusern zu retten oder sie haben versucht, zum Beispiel mit Sandsäcken schlimmere Schäden zu verhindern.

Teilweise ist die Lage immer noch angespannt, während andernorts die Aufräumarbeiten beginnen. Dabei zeigt sich auch das Ausmaß der Schäden: Wie zerstörte Sportanlagen und Kinderspielplätze - oder auf Feldern von Landwirten, bei denen große Teile der Ernte verloren ist. Das Traurigste: Es sind auch einige Menschen ums Leben gekommen, andere werden vermisst. Experten befürchten, dass es solche extremen Wetterlagen nun wegen des Klimawandels häufiger in Deutschland geben wird.

In Deutschland wird weniger Müll entsorgt

Erstmals seit 2013 haben die Deutschen weniger als 400 Millionen Tonnen Müll in einem Jahr entsorgt. Die Zahl bezieht sich zwar auf das Jahr 2022 - ist aber erst diese Woche bekannt geworden.

Besonders viel haben im Verhältnis auch private Haushalte eingespart. Unnötiger Müll lässt sich zum Beispiel durch das Verwenden von Mehrwegpackungen vermeiden oder indem man Obst und Gemüse unverpackt kauft. Außerdem kann man zum Einkaufen einen Jutebeutel mitnehmen und so andere Tüten einsparen.

