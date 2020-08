Stand: 01.08.2020 00:00 Uhr

Nachrichten für Kinder - was diese Woche wichtig war

Bei NDR Info gibt es Nachrichten für Kinder immer sonnabends um 11.40, 14.40 und 17.40 Uhr. In dieser Woche geht es um die Zunahme der Corona-Fälle, um den Abzug Tausender US-Soldaten aus Deutschland, um den stark gestiegenen Goldpreis und um das Wetter zum August-Anfang.

Anhören könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - als Podcast. Und ihr könnt die Nachrichten in Gebärdensprache anschauen (im Moment ist allerdings Sommerpause).

Kinder aus Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern bei den Kindernachrichten

NDR Info Reporterin Vanessa Kiaulehn hat in dieser Woche mit drei Kindern gesprochen: mit Lina aus Garlstorf in Niedersachsen und mit Vilja und Frieda aus Rostock. Sprecherin der Kindernachrichten ist diesmal Gisela Former von NDR Info.

Die Kindernachrichten zum Anhören NDR Info - Kindernachrichten - 01.08.2020 00:00 Uhr Autor/in: Former, Gisela Kindernachrichten: Corona-Zahlen steigen/US-Soldaten ziehen ab/ Gold wertvoller/ August startet mit Wärme - Eine Sendereihe von Mikado und den NDR Nachrichten







Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 01.08.2020 | 11:40 Uhr