Dieses Mal geht es um diese Themen: Bundeskanzlerin Angela Merkel entschuldigt sich für großes Durcheinander bei den Corona-Beschlüssen. Mit Kindern aus Mecklenburg-Vorpommern haben wir darüber gesprochen, dass es Streit wegen der deutschen Urlaubs-Regelungen gibt. Außerdem berichten wir, dass ein riesiger Frachter eine der wichtigsten Schifffahrtsstraßen der Welt versperrt. Zum Schluss sprechen wir noch darüber, dass Fachleute sich Sorgen machen, weil viele Kinder nicht mehr schwimmen lernen

1. Hin und Her bei Corona-Beschlüssen

Kinder aus Waren: In dieser Woche gab es eine große Konferenz mit vielen Politikern über die Corona-Lage. In der Konferenz wurde beschlossen, dass es eine Osterruhe geben soll. Am Gründonnerstag sollte alles geschlossen werden und am Karsamstag alle Läden, außer Lebensmittelgeschäfte. Viele Leute haben sich gefragt, wie das funktionieren soll.

NDR Info Kindernachrichten: Schon wenige Stunden nach dem Beschluss war klar: Die sogenannte Osterruhe war keine gute Idee. Den Gründonnerstag zum Feiertag zu erklären, hätte einen Riesenaufwand bedeutet. Auch am Ostersonnabend hätte es große Probleme gegeben. Und Fachleute hatten Zweifel, dass die wenigen Tage wirklich geholfen hätten gegen die Pandemie.

Kinder: Die Bundeskanzlerin hat dann diese Osterruhe wieder rückgängig gemacht. Sie hat sich öffentlich dafür entschuldigt. Es gibt doch kein Lockdown und dass es ein Fehler war.

Angela Merkel sagte: "Um es klipp und klar zu sagen, die Idee eines Oster-Shut-Downs war mit bester Absicht entworfen worden. Dennoch war die Idee der sogenannten Osterruhe ein Fehler, gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedaure ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung."

NDR Info Kindernachrichten: Dass sich eine so wichtige Politikerin auf diese Art entschuldigt, kommt ganz selten vor. Und das Hin und Her um die Entschlüsse und Merkels Reaktion haben für viel Wirbel gesorgt.

Kinder: Viele Menschen meinen, dass das zeigt, dass sie nicht mehr so viel Macht hat und dass sie schwach ist. Es gibt auch welche, die denken das ist nicht schlimm, weil sie ist ja auch nur ein Mensch und das sowas mal passieren kann.

NDR Info Kindernachrichten: Viele sagen, dass es bei all dem gar nicht so sehr um die Kanzlerin geht. Alle Politikerinnen und Politiker, die im Bund - also im deutschen Parlament und in der Regierung in Berlin - und in den 16 Bundesländern Verantwortung tragen, stehen seit längerem in der Kritik. Es gibt Vorwürfe, weil in Deutschland viel weniger Menschen geimpft wurden als in anderen Ländern. Auch bei der Beschaffung von Corona-Schnelltests wurden Fehler gemacht.

Das größte Problem ist aber für viele, dass beim Thema "Schutz vor Corona" nicht alle an einem Strang ziehen. Die einen fordern viel strengere Regeln, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen, die anderen wollen dafür sorgen, dass die Verbote weniger werden und alle sich wieder freier bewegen können.

Kinder: Die Menschen finden das sehr stressig, dass jeden Tag was anderes beschlossen wird. Die Politiker müssen sich jetzt auch irgendwie entscheiden. Immer dieses hin und her - das regt die Menschen ganz schön auf.

2. Streit über Urlaubs-Regeln

Kinder: In Deutschland gibt es zurzeit viel Streit über die Urlaubs-Regeln. Das Problem ist, dass man gerade nur nach Mallorca fliegen kann und die in Deutschland können nicht einfach nur in Deutschland Urlaub machen, sondern nur auf Mallorca. Viele Leute wollen jetzt nach Mallorca und jetzt mussten sogar Extra-Flüge organisiert werden und es sind ganz viele Buchungen.

NDR Info Kindernachrichten: Vor allem in norddeutschen Bundesländern, in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen, finden es viele nicht in Ordnung, dass keine Touristen kommen dürfen. Dadurch können die Leute, die zum Beispiel Hotels, Pensionen und Restaurants haben, kein Geld verdienen. Kaum einer kann verstehen, dass es stattdessen erlaubt, ist, mit anderen eng gedrängt stundenlang im Flugzeug zu sitzen. Virologinnen und Virologen warnen vor solchen Reisen, weil man beim Reisen und am Urlaubsziel zu vielen Leuten begegnet.

Kinder: Das könnte auch eine sehr große Gefahr sein, weil wenn die dann wieder hierher kommen, dann könnten sie auch hier viele anstecken. Die Bundesregierung hat beschlossen, dass die Leute, die zurückkommen, sich erstmal testen lassen müssen.

3. Stau auf dem Suez-Kanal

Kinder: In einem Kanal ist ein riesengroßes Containerschiff stecken geblieben. Im Suez-Kanal steckt das große Containerschiff "Ever Given" und zwar quer und so können die anderen Boote nicht vorbei, weil das Boot länger ist als der Suez-Kanal breit ist.

NDR Info Kindernachrichten: Nach dem Unfall stauten sich schnell dutzende großer Schiffe, die ihren Weg durch den Suez-Kanal nicht fortsetzen konnten. Der Kanal, der das Mittelmeer mit dem Roten Meer verbindet, ist eine der wichtigsten Schifffahrtsstraßen der Welt.

Wenn der Kanal nicht benutzt werden kann, muss ein Schiff, das Waren von Europa nach Asien bringt oder umgekehrt, einen riesigen Umweg um ganz Afrika herum machen. Das kann dann leicht mal sieben Tage länger dauern. Dadurch wird die Reise viel teurer und die Lieferung der Waren kommt ins Stocken.

Kinder: Das Containerschiff wiegt über zweihunderttausend Tonnen und wie will man das da aus diesem Kanal kriegen? Es könnte passieren, dass die ganzen Container erstmal runtergenommen werden. Da sind jetzt Spezialisten mit ganz viel Technik und Baggern angerückt und versuchen jetzt, das Schiff da freizulegen.

4. Zu wenig Unterrichtsmöglichkeiten

Kinder: Wegen der Corona-Krise ist schon viel Schwimmunterricht ausgefallen. Die Schwimmbäder waren letztes Jahr ganz lange geschlossen und jetzt sind sie es auch wieder. Das Problem ist, dass viele Klassen, die jetzt Schwimmunterricht hätten, gar keinen Schwimmunterricht haben und dass sich die Kinder dann im Sommer beim Baden überschätzen.

NDR Info Kindernachrichten: Der deutsche Schwimmverband und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG machen sich Sorgen, weil die Schwimmbäder geschlossen sind und es fast nirgendwo mehr schulischen Schwimmunterricht gibt. Die Fachleute sagen, dass Kinder unbedingt schwimmen lernen sollten und fordern, dass der Unterricht wieder losgehen soll - mit Vorsichtsmaßnahmen gegen Corona.

Wir haben in dieser Woche ja mit Kindern in Waren an der Müritz gesprochen. Die sind nicht auf Schwimmbäder angewiesen, weil es in der Gegend viele Seen gibt. Wir haben Lena, Nea und Alwin gefragt: Wie wichtig ist für euch das Schwimmen?

Kind: Es ist toll zu schwimmen, weil dann kann man auch mal ein bisschen weiter raus schwimmen und muss nicht immer in einem Bereich bleiben.

Kind: Also ich bin auch eine richtige Wasserratte.

Kind: Wenn ich schwimmen kann, kann ich auch mit meinem Freunden im Sommer alleine schwimmen gehen, ohne dass meine Eltern mitkommen müssen und auf mich aufpassen müssen.

Kind: Es geht nicht so, dass man jetzt eine Woche Schwimmkurs hat und dann kann man es für immer, man muss das auch immer schön wachhalten, das man es nicht wieder verlernt.

In dieser Woche haben Nea, Lea und Alwin aus Arche Schule in Waren an der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern mitgemacht. Gesprochen hat Jörgpeter von Clarenau die Kindernachrichten, Ricarda Zunk hat mit den Kindern telefoniert hat .

