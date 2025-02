Stand: 21.02.2025 16:00 Uhr Kindernachrichten: Bundestagswahl von Ulrike Drevenstedt

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

AUDIO: Bundestagswahl (7 Min) Bundestagswahl (7 Min)

Am Sonntag ist Bundestagswahl

An diesem Wochenende wird es richtig spannend: Am Sonntag ist Bundestagswahl, die Wählerinnen und Wähler stimmen dann darüber ab, wer in Deutschland in den nächsten vier Jahren als Regierung viele Dinge entscheidet.

Im Bundestag sitzen die Menschen, die wir wählen, damit sie sich dann die nächsten vier Jahre lang um wichtige Regeln für uns alle kümmern - die Gesetze. Darin steht, was man darf, was verboten ist und zum Beispiel auch, welche Rechte Kinder haben.

Spitzenkandidaten der Parteien

Die Politikerinnen und Politiker im Bundestag kontrollieren außerdem die Bundesregierung und wählen auch die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler - ein Kandidat ist Olaf Scholz von der SPD, Friedrich Merz von der CDU möchte auch Bundeskanzler werden. Alice Weidel möchte für die AfD antreten. Und für die Grünen ist Robert Habeck der Spitzenkandidat.

Im Moment sieht es laut verschiedenen Umfragen so aus, als wenn die CDU die meisten Stimmen bei der Wahl bekommen könnte. Wählen darf in Deutschland jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist und einen deutschen Pass hat. Das haben viele schon per Briefwahl gemacht.

Sonntagabend kommen die ersten Wahlergebnisse

Am Sonntagabend um Punkt 18 Uhr gibt es die ersten Zahlen zur Wahl. Im Laufe des Abends erfahren wir im Radio, im Fernsehen oder auch im Internet - und auf Social Media immer mehr darüber, wie viele Menschen für die einzelnen Politikerinnen und Politiker und Parteien gestimmt haben und wer dann eine Mehrheit haben könnte im neuen Bundestag.

In der vorherigen Regierung haben die Parteien SPD, Grüne und FDP zusammengearbeitet. Sie konnten sich aber bei mehreren wichtigen Themen nicht einigen, zum Beispiel bei der Frage wieviel Schulden Deutschland machen darf. Und deshalb gab es die Vertrauensfrage im Bundestag und jetzt die Neuwahlen. Eigentlich wird immer im Herbst gewählt.

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch - dieses Mal mit: Stine, Matthes, Arne und Charlotte der 5. Klassen der Kooperativen Gesamtschule Südstadt in Rostock.

Vanessa Kiaulehn hat die Kinder interviewt, Ulrike Drevenstedt hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: Der NDR | Kindernachrichten | 22.02.2025 | 14:40 Uhr