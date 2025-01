Stand: 17.01.2025 16:00 Uhr Kindernachrichten: Brände | Gazastreifen | Gürteltier von Ulrike Drevenstedt

Gewaltige Brände in Los Angeles

Aus Los Angeles sind in den vergangenen Tagen viele schlimme Nachrichten gekommen - seit mehr als einer Woche brennt es schon in der Großstadt in Kalifornien an der Westküste der USA. Die gewaltigen Brände haben tausende Häuser zerstört, Menschen sind gestorben und es werden auch noch Menschen vermisst. Tausende Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen.

Jetzt sieht es so aus, als kämen die Löscharbeiten voran: Das liegt daran, dass die starken Winde schwächer geworden sind. Deshalb konnten zum Beispiel auch keine Löschflugzeuge eingesetzt werden. Jetzt durften einige Menschen zurück zu ihren Häusern, die sie wegen der Brände verlassen mussten. In Kalifornien hat es seit Monaten nicht geregnet, alles war sehr trocken. Bis die Feuer endgültig gelöscht sind, wird es aber noch einige Zeit dauern.

Hoffnung im Gazastreifen

Auch an vielen anderen Orten auf der Welt geht es Menschen gerade sehr schlecht, zum Beispiel im Gazastreifen und in Israel, denn dort herrscht seit mehr als einem Jahr Krieg. Aber jetzt gibt es Hoffnung: Die Terrorgruppe Hamas und die israelische Regierung haben sich auf eine Waffenruhe verständigt, die am Sonntag beginnen soll. 33 der Geiseln, die noch immer im Gaza-Streifen gefangen gehalten werden, sollen dann freikommen.

Gleichzeitig sollen auch hunderte Palästinenser, die in Israel im Gefängnis sind, entlassen werden. Die Waffenruhe soll insgesamt sechs Wochen dauern. In der Zeit sollen jeden Tag auch Lebensmittel, Kleidung und Medikamente in den Gazastreifen kommen. Denn die meisten Menschen dort leben in Zeltlagern, weil ihre Häuser durch Raketen und Bomben zerstört wurden. Sie haben kaum Wasser, Essen und Medikamente und auch viele Krankenhäuser sind zerstört.

Das Gürteltier ist das Zootier des Jahres

Und in dieser Woche hat ein besonderes Tier einen Titel bekommen: Das Gürteltier ist das "Zootier des Jahres 2025". Es hat eine spitze Nase und einen runden Panzer und kann sich bei Gefahr einfach einrollen. In seiner Heimat in Nord- und Südamerika wird das Gürteltier deshalb auch "der kleine Gepanzerte" genannt.

Es ist das einzige Säugetier der Welt, das einen Panzer hat. Und es ist vom Aussterben bedroht, weil es immer weniger Platz zum Leben hat. Die Auszeichnung "Zootier des Jahres" soll darauf aufmerksam machen und in diesem Jahr Geld für den Schutz von Gürteltieren sammeln.

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch - dieses Mal mit: Mayla-Malou, Mia, Ciara, Stine und Freya aus den 6. Klassen des Gymnasiums Schenefeld in Schleswig-Holstein.

Florian Jacobsen hat die Kinder interviewt, Ulrike Drevenstedt hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



