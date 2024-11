Stand: 29.11.2024 16:00 Uhr Kindernachrichten: Black Friday | Blitzeinschlag & Streik | Vorweihnachtszeit von Janine Albrecht

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Super-Sonderpreise, Riesen-Rabatte – gibt es wirklich Schnäppchen zum Black Friday?

In dieser Woche war es wirklich kaum zu übersehen: Fast überall gab es Werbung für angebliche Angeboten zum Black Friday. Diese Aktion kommt aus den USA, wo es den Rabatt-Tag schon seit Jahrzehnten gibt. Immer am Freitag nach Thanksgiving. Aber sind die Sachen am Black Friday wirklich so viel günstiger?

Man kann dabei Geld sparen, aber man muss sich die Preise genau anschauen. Hier bei uns im Norden sind die Menschen offenbar gar nicht so sehr am Black Friday interessiert. Bei einer Umfrage von uns vom NDR haben mehr als 17.000 Leute mitgemacht und davon haben dreiviertel gesagt, dass sie nicht vorhaben, in der Black Week etwas zu kaufen.

Blitzeinschlag & Streik - im Norden sind viele Busse und Bahnen ausgefallen

Wer in dieser Woche in Norddeutschland mit dem Bus oder der Bahn unterwegs war, der brauchte Geduld. Denn Unwetter und Streik haben für Probleme gesorgt. Bei der Bahn hatte erst ein Blitzeinschlag und dann ein Unwetter dazu geführt, dass viele Züge gar nicht gefahren sind, andere kamen verspätet.

Denn ein Baum war auf eine Oberleitung, andere auf Bahnstrecken gestürzt. Und das hat nicht nur hier bei uns im Norden für Bahnchaos gesorgt. In ganz Deutschland brachte das den Fahrplan durcheinander.

In Schleswig-Holstein kam dazu auch noch ein Streik der Busfahrinnen und Busfahrer. Vier Tage lang mussten sich alle, die sonst mit dem Bus fahren, überlegen, wie sie anders an ihr Ziel kommen.

Es wird weihnachtlich: An diesem Wochenende ist der 1. Advent

Viele Menschen sagen, dass die Weihnachtszeit die schönste Zeit im Jahr ist. Sie freuen sich darauf, dass alles schön geschmückt ist, Kerzen brennen und es Geschenke gibt - und die Weihnachtsmärkte haben auch geöffnet.

Für viele gehört auch ein Adventskalender dazu: In diesem Jahr fallen der 1. Advent und der 1. Dezember zusammen, also kann die erste Kerze angezündet und das erste Türchen geöffnet werden. Auch in unseren ARD Kinder-Adventskalender: Da gibt es jeden Tag ein neues Hör-Märchen.

