Stand: 24.06.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Arbeitskräfte fehlen | Ukraine will in die EU | Erdbeben

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Schülerinnen und Schülern aus Hamburg über diese Themen gesprochen:

In vielen Bereichen gibt es Probleme, weil Mitarbeiter fehlen.

Wir klären darüber auf, dass die Ukraine dichter an die Europäischen Staaten heranrücken soll.

Außerdem sprachen wir mit den Kindern darüber, dass es in Afghanistan ein schweres Erdbeben gab und dass Helfer nun versuchen, die Menschen aus den Trümmern zu befreien.

Beim vierten Thema geht es ums Wetter - in der Zeit der Sonnenwende gibt es viele lange Abende im Freien. Dazu wollten von den Kindern wissen: Was ist für dich da Schönste an einem langen, hellen Sommerabend?

In dieser Woche haben Jon, Victoria, Collien und Matti aus dem Gymnasium Alstertal in Hamburg mitgemacht. Anina Pommerenke hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen - Helena Schwar hat mit den Kindern telefoniert.

