Kindernachrichten:

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Lotte, Piet, Theo und Danika aus der Klasse 5a am Pädagogium Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern über diese Themen gesprochen:

Angriffe auf Retter und Helfer in der Silvesternacht macht viele Menschen fassungslos. Es gibt viele neue Corona-Fälle und ein Test soll verhindern, dass eine Ansteckungs-Welle aus China auch zu uns kommt. Die Sesamstraße feier 50. Geburtstag

Und außerdem wollten wir wissen: Mit welchen Vorsätzen seid ihr in das neue Jahr gestartet? Weniger Naschen und mehr Sport?

