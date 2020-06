Stand: 08.06.2020 17:00 Uhr

Kommentar: Wer demonstriert, sollte sich an Regeln halten

Am zurückliegenden Wochenende sind in vielen deutschen Städten Menschen aus Protest gegen Rassismus auf die Straße gegangen - auch im Norden. In Hannover beispielsweise kamen schätzungsweise 11.500 Menschen zusammen, in Hamburg waren es rund 14.000 Demonstranten. Anlass für die Proteste ist der Tod des Afro-Amerikaners George Floyd in den USA.

Ein Kommentar von Dirk Rodenkirch, Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio

Das Motto der Proteste: Black lives matter - Schwarze Leben zählen! Bei der Betrachtung einiger Demos stellt sich mir aber die Frage: Und was zählt die Gesundheit? Wenn Leute dicht gedrängt und ohne Masken protestieren? Wir befinden uns schließlich nach wie vor mitten in einer Pandemie.

Klar, wir wollen wieder so viele Freiheiten wie möglich. Dazu gehört auch das Recht auf Demonstrationen. Das will auch keiner nehmen. Aber das darf nicht zur Gefahr für andere Menschen werden. Für Leute, die auch nicht unbedingt Spaß daran haben, mit Mund-Nasenschutz durch die Gegend zu laufen. Die sich aber an die Regeln halten, um sich und andere zu schützen.

Ein Bärendienst für die Gesellschaft

Selbstverantwortliches Maßhalten hat Thüringens Ministerpräsident Ramelow das genannt. Damit wir statt mit Verboten mit Geboten leben können. Wer diese Gebote, diese Regeln aber meint missachten zu können, erweist der Gesellschaft einen Bärendienst. Und facht neue Diskussionen an, ob wir mit unseren wieder gewonnenen Freiheiten wirklich umgehen können. Ob Regeln überhaupt noch Sinn machen, wenn sich zu wenige daran halten.

Und bald Zuschauer in Fußball-Stadien?

Wenig hilfreich sind auch Schlussfolgerungen wie diese: Weil einzelne Demos zahlenmäßig aus dem Ruder laufen, gebe es keinen Grund mehr Zuschauer etwa bei Fußballspielen zu verbieten! Zum einen hinkt der Vergleich: Da man für Bundesliga-Spiele Tickets kaufen muss und der Veranstalter weiß, wie viele Leute kommen. Zum anderen steht die Mehrheit der Bürger weiter hinter den verordneten Hygiene-Maßnahmen. Kaum einer verlangt, wieder ohne Maske Bus und Bahn fahren zu dürfen, nur weil einzelne diese Pflicht verletzen.

Auch Demo-Veranstalter sind gefordert

Somit gilt auch für engagierte Bürger: Wer mit besten Absichten auf die Straße geht, kann die Verantwortung nicht einfach zu Hause lassen. Auch Veranstalter von Protesten sind gefordert. Denn zu den meisten Demos kamen viel mehr Menschen als angemeldet. Hier gilt es Lösungen zu finden, ohne Proteste einzuschränken. Eine schöne Alternative sind übrigens Menschenketten. Da können auch ganz viele mitmachen, der Abstand ist aber garantiert.

Denn auch die Gesundheit zählt - in diesen Zeiten sogar umso mehr.

Anmerkung der Redaktion: Liebe Leserin, lieber Leser, die Trennung von Meinung und Information ist uns besonders wichtig. Meinungsbeiträge wie dieser Kommentar geben die persönliche Sicht der Autorin/des Autors wieder. Kommentare können und sollen eine klare Position beziehen. Sie können Zustimmung oder Widerspruch auslösen und auf diese Weise zur Diskussion anregen. Damit unterscheiden sich Kommentare bewusst von Berichten, die über einen Sachverhalt informieren und unterschiedliche Blickwinkel möglichst ausgewogen darstellen sollen.

