Kommentar: Das zurückhaltende Willkommen Stand: 03.09.2021 14:53 Uhr Wie geht Deutschland in den kommenden Wochen und Monaten mit den aus Afghanistan geflüchteten Menschen um? Wie willkommen sind sie? Die Antwort auf diese Frage hat viel mit Glaubwürdigkeit im unserem Land zu tun.

Der NDR Info Wochenkommentar "Die Meinung" von Bettina Gaus, freie Autorin

Es gibt - auch inmitten der schlimmsten Krise und des größten Elends - immer mal wieder gute Nachrichten. Im Hinblick auf Afghanistan zum Beispiel diese: Bisher haben alle demokratischen Parteien in Deutschland der Versuchung widerstanden, die Angst vor Geflüchteten aus diesem Land zu schüren und damit auf Stimmenfang zu gehen. Mag ja sein, dass ein schlechtes Gewissen gegenüber langjährigen Verbündeten dabei eine Rolle gespielt hat. Aber immerhin.

Mit der Vorsicht nicht übertreiben

Es gab allerdings durchaus Sätze und Warnungen, die aufhorchen ließen. 2015 dürfe sich nicht wiederholen, beispielsweise - als ob überhaupt eine Möglichkeit bestünde, dass sich wie damals Hunderttausende zu Fuß auf den Weg quer durch Europa machten. Absurd. Wer immer derlei ernsthaft befürchtet, sollte sich eine Weltkarte wünschen.

Oder auch: Man müsse genau hinschauen, wer jetzt käme. Einerseits stimmt das selbstverständlich. In jeder Bevölkerungsgruppe gibt es Gewalttäter, und es ist nicht abwegig anzunehmen, dass ausgerechnet aus Afghanistan nun auch gewaltbereite Islamisten versuchen, sich den Weg ins westliche Ausland zu bahnen. Andererseits darf eine Gesellschaft - und gerade eine demokratische Gesellschaft - es eben mit der Vorsicht nicht übertreiben.

Um ein Beispiel gänzlich abseits des Themas zu wählen: Jeder Mann, unabhängig von der Nationalität, ist potenziell ein Vergewaltiger. Dennoch möchte man - weder als Frau noch als Mann - irgendwo leben, wo Männer zunächst und vor allem unter diesem Gesichtspunkt behandelt und betrachtet werden. Oder?

Rechtsstaaten verschreiben sich dem Schutz von Hilfsbedürftigen

Anders ausgedrückt: Was auch immer dazu angetan ist, ein Grundmisstrauen gegenüber einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, beispielsweise gegenüber Geflüchteten, zu schüren, ist vor allem ein Hinweis darauf, dass ein demokratischer Staat an seinen eigenen Ansprüchen scheitert. Siehe, unter anderem, Asylrecht, Genfer Menschenrechtskonvention, UN-Charta der Menschenrechte. Dem Schutz von Hilfsbedürftigen haben sich, zumindest theoretisch, fast alle Rechtsstaaten dieser Welt verschrieben, unabhängig von der Rechtswirksamkeit einzelner Regeln.

Übrigens, beiseite gesprochen: In Afrika und in Asien leben weit, weit mehr Geflüchtete als in Europa. Ausgerechnet Staaten, die wir hierzulande fälschlich nur als potenzielle Herkunftsländer von Flüchtlingsbewegungen zur Kenntnis nehmen, schultern im Hinblick auf das Problem seit Jahrzehnten eine weit größere Last als wir - also als die Reichen.

Sei's drum. Das ist ja - leider - nicht neu. Festzuhalten bleibt dennoch, dass Geflüchtete aus Afghanistan bisher in Deutschland nicht zum Wahlkampfschlager geworden sind. Das ist nicht wenig, gemessen an dem, was sich in früheren Jahren getan hat.

Europa schottet sich ab

Aber wahr bleibt dennoch eben auch: Europa schottet sich ab im Hinblick auf Afghanistan. Gegen ehemalige Ortskräfte, gegen feministische Wissenschaftlerinnen, gegen nicht-feministische Forscher. Im Prinzip gegen alle und jeden, der oder die nicht in Gelsenkirchen oder einem Vorort von Stockholm geboren wurde.

Es ist ein sehr netter Gedanke, dass Europa sich nun um möglichst viel Hilfe für afghanische Notleidende in möglichst großer Nähe zum Heimatland bemüht, in Form von Geld, Nahrungsmitteln, Schulunterricht und anderen Angeboten. All das mag ja auch einzelnen kurzfristig helfen. Und dennoch bleibt unter dem Strich die Botschaft: Wir wollen euch bei uns nicht haben. Seht zu, wo ihr bleibt.

Das wäre immer und unter allen Umständen beschämend. Gegenüber einem Volk, dem das westliche Bündnis 20 Jahre - 20 Jahre! - Solidarität und das Versprechen vorgegaukelt hat, das System in einem bestimmten Sinne ändern zu wollen, ist es nur zynisch.

Soll heißen: So erfreulich es war und ist, dass Geflüchtete aus Afghanistan bisher nicht als Instrumente im deutschen Wahlkampf missbraucht wurden, so wenig sagt das über mögliche Stimmungsmache in den nächsten Monaten aus. Leider.

Anmerkung der Redaktion: Liebe Leserin, lieber Leser, die Trennung von Meinung und Information ist uns besonders wichtig. Meinungsbeiträge wie dieser Kommentar geben die persönliche Sicht der Autorin / des Autors wieder. Kommentare können und sollen eine klare Position beziehen. Sie können Zustimmung oder Widerspruch auslösen und auf diese Weise zur Diskussion anregen. Damit unterscheiden sich Kommentare bewusst von Berichten, die über einen Sachverhalt informieren und unterschiedliche Blickwinkel möglichst ausgewogen darstellen sollen.

