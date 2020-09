Stand: 14.02.2019 17:31 Uhr "Mein Ding!" Der etwas andere Jazz-Talk

Reden ist gut, gemeinsam etwas erleben ist besser! Wer einen Menschen kennenlernen will, interessiert sich für das, was den anderen bewegt, was ihm wichtig ist, womit er seine Zeit verbringt. Er fragt nach und lässt sich Dinge erklären. Und weil Probieren immer über Studieren geht (erst recht im Jazz!), wird im neuen Jazz-Talk auf NDR Info eben nicht nur geredet. Moderatorin Jessica Schlage ist mit Jazzmusikern und Jazzvernarrten an besonderen Orten unterwegs, geht mit ihnen Klettern oder Yoga üben - was immer es ist, von dem der jeweilige Sendungsgast sagen kann: "Das ist mein Ding!"

So entstehen Portraits der besonderen Art: lebendig, bewegt, nahbar und überraschend. Denn hier geht es nicht um das Abarbeiten der Vita, sondern um ein gutes Gespräch und Austausch auf Augenhöhe. Die Gäste bestimmen die Musikauswahl und den Treffpunkt - und am Ende erfährt man erstaunliche Antworten auf die Frage: "Woher nimmst Du eigentlich Deine Inspiration?"

Moderation: Jessica Schlage