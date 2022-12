Sendung: Interview | 09.12.2022 | 08:42 Uhr | von Domscheit-Berg, Anke / Koßmann, Liane

5 Min | Verfügbar bis 08.12.2024

Die Linken-Politikerin kritisiert, dass es so viele Digitalisierungs-"Baustellen" in Deutschland gibt. Etwa in Estland sei man viel weiter.