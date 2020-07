Blickpunkt: Diesseits

Die Themen der Sendung vom 07.04.2019



Nach dem Attentat von Christchurch

Wie Muslime in Osnabrück den Moschee-Alltag erleben

Von Birgit Schütte



Streiterin im Kampf gegen den Antisemitismus

Holocaust-Überlebende Anita Lasker-Wallfisch erhält

Deutschen Nationalpreis

Portrait von Jan Ehlert



Farben und Formen in der Fastenzeit

Über kirchliche Stoffe und ihre Bedeutung

Von Karin Dzionara



Zwischen Särgen und Schädeln

Unterwegs mit Gruftforschern in Hamburg

Von Michael Hollenbach



Redaktion/Moderation: Florian Breitmeier