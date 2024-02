Zwei Jahre Krieg in der Ukraine - schwindet die westliche Unterstützung?

Seit zwei Jahren herrscht Krieg in der Ukraine. Und der Westen ist sich uneinig, wie es mit der Unterstützung weitergehen soll. Unser Thema in der Redezeit am Donnerstag.

Am 24. Februar 2022 überfiel Russland die Ukraine. Präsident Wladimir Putin sprach damals von einer "militärischen Spezialoperation", um das Nachbarland zu entwaffnen und von "Nazis" zu befreien. Dass der Krieg so lange dauern würde - das dachte damals kaum jemand. Mittlerweile hat er laut Zählungen des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte (OHCHR) bis zum 31. Januar 2024 mindestens 10.378 Todesopfer in der ukrainischen Zivilbevölkerung gefordert, darunter mindestens 579 Kinder.

Erschöpfte Soldaten und Millionen Zivilisten auf der Flucht

Millionen Menschen sind geflohen, vor allem nach Deutschland und Polen. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer versuchen sich hier ein neues Leben aufzubauen, auch mithilfe von norddeutschen HelferInnen und Ehrenamtlichen. Das ukrainische Militär wehrt sich weiter mit westlicher Unterstützung - und ist zunehmend erschöpft. Seit Monaten klagen die ukrainischen Soldaten an der Front über Müdigkeit und viel zu lange Einsätze. Eigentlich müssten mehr Rekruten in die Armee eingezogen werden.

Bröckelt die westliche Unterstützung?

Und die westliche Unterstützung? Dort scheint die Zustimmung zu bröckeln: Ob es das Hilfspaket der USA durch den Kongress schafft, ist unklar. Sollte Donald Trump (Republikaner) als US-Präsident wiedergewählt werden, dürften sich die USA noch weiter zurückziehen. Was bedeutet das für die EU und ihre Mitgliedsstaaten, müssen sie eigenständiger agieren? Welche Rolle hat die NATO bei all dem? Und welche kann und muss sie künftig noch haben?

Diskussion um die deutsche Rolle

Und wie soll die deutsche Rolle aussehen? Selbst innerhalb der Regierungskoalition gibt es Zerwürfnisse darüber, ob Taurus-Marschflugkörper geliefert werden sollen oder nicht.

Muss Deutschland "kriegstüchtig" werden, wie es Verteidigungsminister Boris Pistorius sagt? Kann und sollte Deutschland mehr Munition liefern, damit die Ukraine sich gegen den Aggressor verteidigen kann? Oder müssen nach zwei Jahren andere Wege gefunden werden - womöglich Verhandlungen über einen Waffenstillstand? Aber welchen Preis hätte das für die Ukraine? Und darf der Westen das überhaupt entscheiden? Um diese Fragen geht es in der Redezeit. Wir freuen uns auf Sie.

Anna Engelke

NDR Politikredakteurin, Podcast-Host von "Streitkräfte & Strategien"

Moritz Gathmann

freier Journalist, Russlandexperte

Prof. Dr. Gwendolyn Sasse

wissenschaftliche Direktorin am Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien