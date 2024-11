Zweite Amtszeit Trump - wie geht es weiter nach der US-Wahl?

Livestream hier ab 07.11.2024 20:15 Uhr Jetzt live

Auch wenn das Ergebnis noch nicht offiziell verkündet ist: Donald Trump hat sich zum Sieger der Präsidentschaftswahl ausgerufen und die verbleibenden Chancen für Kamala Harris sind verschwindend gering. Und jetzt? Wie kann es weitergehen?

Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Julia Kastein

Hörfunkkorrespondentin im ARD- Studio Washington

Prof. Dr. Joyce Mushaben

Politikwissenschaftlerin, BMW Center for German & European Studies, Georgetown University, Washington D.C.

Dr. Marco Overhaus

USA-Experte, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)

Offiziell ist der Wahlsieg von Donald Trump noch nicht, aber der Vorsprung ist durch Kamala Harris nicht mehr aufzuholen. Es sei ein „wunderbarer Erfolg“ für die USA, sagte Donald Trump bei der zentralen Wahlparty der Republikaner in West Palm Beach in Florida. Gleich bei seiner ersten Rede kündigte er an, die Steuern zu senken und die Grenzen der USA stärker abzuriegeln. Vor seinen Anhängern sagte er: "Wir leben in einem Land, das Hilfe braucht, das dringend Hilfe braucht". Er werde das Land nun "heilen".

Wie könnte eine zweite Amtszeit Trump aussehen?

Erwartet wird, dass die bereits bestehenden tiefen Gräben innerhalb des Landes nun weiter aufreißen. Nach einem Wahlkampf mit Beleidigungen, Lügen und Grenzüberschreitungen ist das progressive Lager in Sorge – vor allem Menschen mit Migrationshintergrund oder aus der LGBTQ-Community. Frühere Mitarbeiter Trumps hatten im Vorfeld vor Trump gewarnt, ihn als gefährlichen Antidemokraten bezeichnet. Trump selbst hat angekündigt, „nur am ersten Tag ein Diktator“ sein zu wollen – um die Mauer zu bauen und mehr Erdöl zu fördern. Auf der anderen Seite war er auch überraschend erfolgreich bei jungen Menschen.

Was wird dieses Mal anders sein?

Viele gehen davon aus, dass Trump auf seine zweite Amtszeit besser vorbereitet ist. Sich mit mehr Vertrauten umgeben wird, weniger Menschen, die auf die Einhaltung demokratischer Spielregeln und die juristischen Rahmenbedingungen dringen. Dazu kommt: Im Senat wird es ebenfalls eine republikanische Mehrheit geben, im Repräsentantenhaus könnte es ähnlich laufen. In diesem Fall könnte Trump „durchregieren“.

Was bedeutet das Wahlergebnis für die Weltpolitik?

Einer der ersten Glückwünsche kam vom ungarischen Regierungschef Viktor Orban. Bei X schrieb er von einem "in der Welt dringend benötigten Sieg". Trump hatte im Wahlkampf stets betont, er könne die Kriege schnell beenden. Aber was bedeutet der Wahlsieg für die Welt? Für die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten? Für die Zusammenarbeit innerhalb der NATO, die EU und für uns in Deutschland?

Wir möchten Ihre Meinung hören!

Wie blicken Sie auf das Wahlergebnis? Hätten Sie es so erwartet? Macht Ihnen ein US-Präsident Trump Sorgen? Was glauben Sie, wie sich die USA und ihre Rolle in der Welt nun verändern werden? Sehen Sie auch positive Aspekte? Oder womöglich Parallelen zur Politik in Deutschland? Wir möchten gerne Ihre Meinung dazu hören – wenn Sie mitreden!