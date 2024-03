Weder Koch noch Kellner - Wo bleibt das Personal für die Gastronomie?

Viele Gastronomie-Beschäftigte mussten sich während der Corona-Pandemie eine neue Arbeit suchen. Spätestens seitdem herrscht Fachkräftemangel in den Restaurants und es kommt nicht genug neues Personal nach. Wie könnten Lösungen aussehen?

Restaurants verkürzen ihre Öffnungszeiten und führen zusätzliche Ruhetage ein. An vielen Türen kleben Zettel, die zur Bewerbung als Servicekraft aufrufen. Viele Cafés setzen inzwischen auf Selbstbedienung. Brachte früher eine Kellnerin den Kuchen, vibriert nun ein Buzzer und man muss sich das Bestellte selbst am Tresen abholen. Manchmal sind digitale Speisekarten nur übers Handy abrufbar - Speisen sollen damit direkt bestellt und manchmal auch bezahlt werden.

Schlechte Bezahlung, Überstunden, häufiger Zeitdruck

Aber wo sind die Kellnerinnen und Kellner und Köche und Köchinnen? Das beschäftigt die Branche auch jetzt auf der Internorga-Messe in Hamburg. Während der Pandemie suchten sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Gastronomie andere Tätigkeitsfelder - und kamen nicht wieder zurück. Nach einer Branchenanalyse der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hat ein Viertel der im Jahr 2020 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten die Branche gewechselt. Viele führte ihr Weg in den Einzelhandel oder in Logistikberufe. Und dort sind sie geblieben. Als Grund für den Wechsel führen sie in der Studie eine schlechte Bezahlung in der Gastronomie an, regelmäßige Überstunden, ständigen Zeitdruck und spontanes Einspringen, ohne Planbarkeit.

Wie können Fachkräfte hinzu gewonnen und gehalten werden?

Wie könnte es weitergehen? Was muss passieren, damit Restaurants, Cafés und Bars wieder zu attraktiven Arbeitsplätzen werden? Ist die Bezahlung zu schlecht? Wie kann der Nachwuchs ausgebildet werden - und wie schafft man es, dass gut ausgebildete Fachkräfte nicht die Branche wechseln? Sollte die Gastronomie auf Fachkräfte aus dem Ausland setzen? Und wie ginge das leichter?

Sollen Roboter künftig Essen und Getränke bringen?

Oder sind Roboter und Automatisierungsprozesse pragmatische Lösungen in der Krise? Wie viel davon wäre noch erträglich für die Gäste - und wo ist Ihrer Ansicht nach Schluss? Darüber möchten wir mit Ihnen in der Redezeit sprechen. Wie nehmen Sie die Situation in den Restaurants und Cafés wahr? Ist es Ihnen wichtig, am Tisch bedient zu werden? Haben Sie vielleicht sogar schon selbst Erfahrungen als Köchin oder als Kellner gemacht und berichten uns davon? Wir freuen uns auf Ihre Meinung.

NDR Info-Moderatorin Janine Albrecht begrüßt als Gäste:

David Depenau

Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand

Sophie Lehmann

Spitzengastronomin vom Hamburger Sternerestaurant 100/200

Guido Zeitler

Vorsitzender der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG)