Tempolimit auf der Autobahn - nötiger Schritt oder sinnlose Bremse?

Deutschland ist das einzige EU-Land ohne Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Autobahn. Warum ist das so? Was spricht dafür, was dagegen? Unser Thema in der NDR Info Redezeit heute um 19.03 Uhr. Diskutieren Sie mit!

Schnelles Fahren auf freier Überholspur, die Kraft des Motors spüren, dazu ein Gefühl von Freiheit und Dynamik auf der Autobahn: So gefällt es manchem. Gegner eines Tempolimits erklären die Geschwindigkeit zur Privatsache, bei der sie nicht von Verboten gegängelt werden wollen. Befürworter verweisen auf erhöhte Verkehrssicherheit durch gedrosselte Geschwindigkeiten, einen postiven Effekt auf den Klimaschutz und insgesamt effizientere Reisezeiten - oder auch gute Beispiele aus dem Ausland. Keine Frage: Das Tempolimit auf deutschen Autobahnen gehört zu den eher leidenschaftlich diskutierten Themen.

Ein Tempolimit könnte beim Klimaschutz helfen

Was könnte das Tempolimit also genau bringen? Zum einen ließe sich die Verkehrssicherheit erhöhen: Experten gehen davon aus, dass die Zahl der Unfälle durch weniger Überhol- und Bremsmanöver gesteigert werden könnte. Eine Studie des Umweltbundesamts aus dem vergangenen Jahr rechnete außerdem vor, dass ein Limit von 120 Kilometern pro Stunde die Treibhausgasemissionen um rund 6,7 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente senken könnte. Eine Studie, die im Fachjournal "Ecological Economics" veröffentlicht wurde, kam zu dem Schluss, dass Autofahrer mit Tempo 130 Kraftstoff im Wert von 766 Millionen Euro pro Jahr sparen würden.

Ein Vorschlag "aus der Mottenkiste"?

Aber auch die Gegenwehr bleibt stabil. Der Hamburger Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß (CDU) nannte das Tempolimit in einem "Focus"-Gastbeitrag einen "untauglichen Vorschlag zur Rettung des Weltklimas", der "aus der Mottenkiste herausgekramt" worden sei. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat der Debatte kürzlich neuen Schub gegeben, als er der Funke Mediengruppe sagte: "Die Menschen wollen das nicht." Aber stimmt das so? Die meisten Umfragen kommen zu einem anderen Ergebnis. Laut ADAC hat sich die Haltung seiner Mitglieder in dieser Frage immer wieder verändert: War das Tempolimit jahrzehntelang undenkbar, sprechen sich inzwischen 54 Prozent dafür aus, 41 Prozent sind dagegen. Bei anderen Befragungen gibt es noch mehr Befürworter.

Was halten Sie von Tempo 130?

Was meinen Sie? Wollen Sie sich den Fahrspaß nicht nehmen lassen? Wäre ein Tempolimit von 130 km/h ein Eingriff in Ihre persönliche Freiheit? Oder fahren Sie ohnehin gemütlicher auf der rechten Spur? Überzeugen Sie die Klimaargumente oder auch die der Verkehrssicherheit? Welche Erfahrungen haben Sie im Ausland gemacht? Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in der Redezeit.

