Sortieren, Säubern, Ausmisten - ist Frühjahrsputz gut für die Seele?

Die Krokusse sprießen, der Putzlappen wird rausgeholt, Sachen aussortiert - Kann das Ausmisten helfen, einen klaren Kopf zu bekommen? Welchen Zusammenhang gibt es zwischen innerer und äußerer Ordnung?

Kaum naht der Frühling, werden die Ärmel hochgekrempelt: Putzeimer rausgeholt, der vielbeschworene "Grund" in die Wohnung gebracht. Ordnungs- und Aufräumprojekte werden endlich in Angriff genommen, Fenster geputzt, Wollmäuse beseitigt. Warum eigentlich? Und warum fühlt sich das so gut an?

Ausmisten - Ein Trend, der in die Zeit passt?

Woher kommt das jährliche Ritual? Und wie gut passt auch das jährliche Ausmisten in die Zeit? Entrümpeln oder auch englisch De-Cluttering ist ein Trend, der sich immer weiter verbreitet. Den Anfang machte eine der auch heute noch bekanntesten Aufräum-Influencerinnen,Marie Kondo. Was Dich nicht glücklich macht, kann weg, so ihre Devise. Andere Aufräum-Coaches empfehlen: Was man ein Jahr lang nicht benutzt hat, muss nicht bleiben.

Aussortieren und Putzen: Schlüssel zum Glück?

Woher kommt der Erfolg des Ausmistens? Ist Aussortieren der Schlüssel zum Glück? Hängen heutige Generationen weniger an den Dingen? Passt es dazu, dass sie heute weniger besitzen und mehr leihen oder teilen wollen als früher? Oder ist das gar nicht so und geliebte Dinge um sich herum versammeln, schafft wohlige Geborgenheit?

Wie ist das bei Ihnen? Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen Ordnung im Haus und im Kopf bei sich? Tut Ihnen Putzen gut? Und sind Sie sich darüber eigentlich einig mit Ihren Mitbewohnern oder der Familie? Gehen Sie vielleicht noch weiter und haben sich entschlossen, auszumisten und Ihre Wohnung eher minimalistisch auszurichten? Alle diese Fragen möchten wir mit Ihnen diskutieren!

NDR Info Moderatorin Verena Gonsch begrüßt als Gäste:

Sarah Köpke

Sozialpädagogin, Coach "Einfach aufräumen"in Hamburg

Ulrike Scheuermann

Diplom-Psychologin, Beraterin, Autorin

Christiane Varga

Soziologin, Trend- und Zukunftsforscherin, Wien