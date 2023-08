Neue Gentechnik in der Landwirtschaft - Hoffnung oder Gefahr?

Hitze und Trockenheit bedrohen den Anbau von Nutzpflanzen in Deutschland. Neue Gentechnik soll Mais, Weizen und andere Pflanzensorten widerstandsfähiger gegen den Klimawandel machen können. Aber viele Verbraucher trauen Lebensmitteln nicht, die gentechnisch verändert wurden. Was ist wichtiger: Die ausreichende Versorgung oder die Sicherheit, gentechnikfreie Lebensmittel kaufen zu können?

Neue Entwicklungen in der Gentechnik

Die Wissenschaft hat in den vergangenen Jahren große Schritte gemacht. Neue Gentechnik erlaubt es, bestimmte Erbinformationen in den Genen von Nutzpflanzen mit Hilfe der sogenannten Gen-Schere Crisper/Cas auszutauschen. So sollen Mais- und Weizensorten geschaffen werden können, die widerstandsfähiger als alte Sorten gegen Trockenheit und Schädlinge sind.

EU-Kommission will Kennzeichnungspflicht lockern

Bislang müssen Lebensmittel, die mit gentechnisch veränderten Pflanzen hergestellt werden, gekennzeichnet werden. Die EU-Kommission will diese Kennzeichnungspflicht bei Pflanzen, die mit Hilfe der neuen Gentechnik geschaffen wurden, lockern.

Widerstand ist groß

Bislang ist der Widerstand gegen eine solche Lockerung in Deutschland groß. Jetzt hat sich die Hamburger Wissenschaftssenatorin von den Grünen, Katharina Fegebank, dafür ausgesprochen, die neue Gentechnik zu erproben. Für diese Haltung wurde sie unter anderem von ihrer eigenen Partei und vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) kritisiert.

NDR Info Moderatorin Birgit Langhammer begrüßt als Gäste:

Prof. Dr. Jens Boch

Biologe am Institut für Pflanzengenetik, Leibniz Universität Hannover

Alexander Hissting

Geschäftsführer des Verbandes Lebensmittel ohne Gentechnik

Bernhard Krüsken

Generalsekretär Deutscher Bauernverband