Der aufgezwungene Kuss des spanischen Fußballverbands-Chef Luis Rubiales hat das Problem wieder in den Focus gerückt: Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt im Sport. Das gibt es auch in Deutschland - meist sind Kinder die Opfer. Was können Eltern und Vereine tun, um solche Fälle zu verhindern? Haben Trainer und Funktionäre zu viel Macht?

Sexualisierte Gewalt nicht nur im Fußball

Missbrauch passiert nicht nur im Fußball. Viele unterschiedliche Sportarten sind betroffen, darunter Turnen, Judo, Reiten, Rudern, Handball oder Schwimmen. Das ist das Ergebnis einer Studie der Sporthochschule Köln. Danach erlebten im deutschen Spitzensport ein Drittel von 1800 befragten Leistungssportlern und Leistungssportlerinnen eine Form von sexualisierter Gewalt im Sport. Die meisten Betroffenen leiden ein Leben lang unter den Folgen, auch weil sie in ihren Vereinen oft keine Hilfe finden.

Reichen Beratungsstellen aus?

Seit einigen Jahren gibt es eine Kommission der Bundesregierung, bei der sich Opfer sexualisierter Gewalt im Sport melden können. Die regionalen Sportverbände beraten Vereine, wie sich gefährliche Machtstrukturen und Abhängigkeiten auch im Breitensport vermeiden lassen. In vielen Bundesländern gibt es Beratungsstellen, an die sich Betroffene und Angehörige wenden können. Aber reicht das? Müssen wir den Sport in Deutschland anders organisieren?

NDR Info Moderatorin Janine Albrecht begrüßt als Gäste:

Gitta Axmann

Athleten Deutschland e.V., Anlaufstelle gegen Gewalt

Leila Josua

Referentin für "Schutz vor Gewalt im Sport", Hamburger Sportbund e.V.

Andrea Schültke

freie Journalistin, recherchiert seit Jahren zum Thema sexueller Missbrauch im Sport