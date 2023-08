Notfall-Ambulanzen überlastet – hilft eine Gebühr?

Die Notaufnahmen in den Krankenhäusern sind oft überfüllt - gerade abends und an den Wochenenden. Viele Menschen drängen in die Ambulanzen, weil sie nicht auf einen Termin in einer Arztpraxis warten wollen. Die Kassenärzte fordern deshalb eine Gebühr für Patienten, die ohne eine vorherige telefonische Erst-Einschätzung in die Notaufnahme kommen.

Was denken Sie? Diskutieren Sie mit uns! Schreiben Sie uns über unser E-Mail-Formular

Erleben Sie die NDR Info Redezeit hier im Video-Livestream oder im Radio

oder im Rufen Sie an: am Sendetag ab 19.30 Uhr kostenfrei unter (08000) 44 17 77

Oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht über die NDR Info App

Durch die ungerechtfertigte Inanspruchnahme der Notärzte werde das Leben anderer Menschen gefährdet, so der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion schlägt eine Gebühr von 20 Euro vor. Aber würde solch eine Gebühr nicht auch echte Notfall-Patienten abschrecken?

Einige Kliniken arbeiten schon mit Kassenärzten zusammen, um die Notaufnahmen zu entlasten. Dort können Patienten, die nicht sofort behandelt werden müssen, von der Notaufnahme in eine angeschlossene Kassenärztliche Praxis wechseln. Ist das ein Weg, um die überfüllten Notaufnahmen zu entlasten? Oder wird hier nur ein Problem verlagert, weil viele Patienten keine Termine mehr bei ihrem Hausarzt bekommen?

NDR Info Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Prof. Dr. Thomas Drabinski

Gesundheitsökonom am Institut für Mikrodaten-Analyse, Kiel

Dr. Annette Lingenauber

Mitglied im Landesverband des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte

Dr. med. Michael Wünning

Chefarzt am Zentrum für Notfall- und Akutmedizin, Katholisches Marienkrankenhaus Hamburg