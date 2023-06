Lesen: mangelhaft! - Wie kommen wir aus dieser Bildungskrise?

Jeder vierte Grundschüler in Deutschland kann kaum lesen - dieser Trend verstetigt sich seit Jahren. Wo liegt die Hauptverantwortung: bei den Schulen oder im Elternhaus? Und wie müssen wir die Herausforderung gesamtgesellschaftlich angehen, damit wir aus dieser Bildungskrise herauskommen?

Was denken Sie? Diskutieren Sie mit uns! Schreiben Sie uns über unser E-Mail-Formular

Erleben Sie die NDR Info Redezeit hier im Video-Livestream oder im Radio

oder im Rufen Sie an: am Sendetag ab 19.30 Uhr kostenfrei unter (08000) 44 17 77

Oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht über die NDR Info App

Der sogenannte PISA-Schock saß tief - das ist nun aber auch schon 20 Jahre her. Viel ist passiert, seit Deutschland im Jahr 2000 im internationalen Bildungsvergleich so überraschend schlecht abschnitt. Die Bundesländer brachten danach eine Reihe von Förderkonzepten auf den Weg, schon in Kitas versuchen Expertinnen Sprachprobleme auszugleichen. Pädagogen in Ganztagsschulen kümmern sich um Kinder aus bildungsfernen oder Migrationsfamilien.

Mangelhafte Lesekompetenz wird zum Teufelskreis

Aber all das scheint nicht genug. Gerade in puncto Lesen geht es weiter bergab. Die aktuelle IGLU-Studie, die regelmäßig die Lesekompetenz von Grundschulkindern international vergleicht, zeigt: Rund 25 Prozent der Viertklässler haben ein mangelhaftes Textverständnis und sind auf die Anforderungen der weiterführenden Schulen nicht vorbereitet. Für die Kinder ein Fiasko: Wer den Sinn eines Textes nicht versteht, bekommt auch in anderen Fächern Probleme. Wie durchbrechen wir diesen "Teufelskreis"?

Lesen lernen - wie wird das wieder zur Selbstverständlichkeit?

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) nannte die erneuten miserablen Studienergebnisse "alarmierend". Sie fordert eine "bildungspolitische Trendwende" - für Kritiker nur ein zur Routine gewordenes Lippenbekenntnis. Kommen wir in bildungspolitischen Fragen überhaupt voran?

Derzeit besuchen mehr als 200.000 geflüchtete Kinder aus der Ukraine deutsche Schulen. Welchen Anteil haben solche Integrationsbemühungen sowie auch die Herausforderungen der Corona-Zeit am schlechten Abschneiden in den Bildungsvergleichen?

Welche Möglichkeiten müssen wir jetzt ergreifen - neben dem Schulunterricht? Etwa 13.000 Frauen und Männer haben sich bereits in einem Bundesverband der freiwilligen Lesehelfer organisiert. Helfen Angebote von Buchhandlungen und städtischen Bibliotheken, Lesenächte, Bücherpartys oder andere private Förderideen? Und wie groß ist die Verantwortung der Eltern?

NDR Info Moderatorin Birgit Langhammer begrüßt als Gäste:

Kirsten Boie

Kinder- und Jugendbuchautorin

Corinna Lange

Bildungspolitikerin SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag