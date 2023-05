Konsequenter Klimaschutz - ist er politisch durchsetzbar?

Für knapp zwei Drittel der Deutschen ist der Umwelt- und Klimaschutz ein sehr wichtiges Thema. Aber wenn es an das eigene Portmonee geht, hat die Bereitschaft, sich für den Klimaschutz einzusetzen, offenbar ihre Grenzen. Das wird auch beim Streit der Ampel-Koalition über das geplante Heizungsgesetz deutlich. Gibt es für einen konsequenten Klimaschutz keine politische Mehrheit? Oder ist das nur eine Ausrede, um die Hände in den Schoß legen zu können? Was ist Ihnen der Klimaschutz wert? Welche Einschränkungen sind hinnehmbar?

Was denken Sie? Diskutieren Sie mit uns! Schreiben Sie uns über unser E-Mail-Formular .

. Erleben Sie die NDR Info Redezeit hier im Video-Livestream oder im Radio .

oder im . Rufen Sie an: am Sendetag ab 19.30 Uhr kostenfrei unter (08000) 44 17 77.

Klimaschutz nur, wenn er nicht weh tut?

Die Wärmewende brauche die Zustimmung der Bevölkerung, so die Mahnung vieler Politiker. Man müsse die Menschen "mitnehmen". Der Entwurf für das Heizungsgesetz wurde vor über einem Monat im Kabinett beschlossen. Ursprünglich sollte darüber in dieser Woche im Bundestag debattiert werden. Aber jetzt wurde die Einbringung des Gesetzes verschoben. Die Grünen sprechen von einer Blockade durch die FDP. Wird der Klimaschutz zum Spielball der Politik?

AUDIO: Kommt das Heizungsgesetz in diesem Sommer - und wie kommt es? (3 Min) Kommt das Heizungsgesetz in diesem Sommer - und wie kommt es? (3 Min)

Ist Klimaschutz eine Frage der Vermittlung?

Der Streit über das Heizungsgesetz hat vor allem den Grünen geschadet. Bei der Bürgerschaftswahl in Bremen musste die Partei herbe Verluste in Kauf nehmen. Die Spitzenkandidatin der Grünen sprach nach der Wahl von fehlendem Rückenwind aus Berlin.

Die Parteispitze versprach, die Gründe für die notwendigen Maßnahmen zum Klimaschutz besser zu erklären. Aber reicht das? Was darf der Klimaschutz kosten? Und welche sozialen Ausgleichsmaßnahmen sind notwendig?

Redezeit-Moderatorin Janine Albrecht begrüßt als Gäste:

Marissa Reiserer

Greenpeace-Sprecherin Hamburg und Expertin für die Verkehrswende

Jonas Schaible

Journalist und Buchautor "Demokratie im Feuer"

Dr. Ingo Wolf

Sozialpsychologe am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit, Helmholtz-Zentrum Potsdam (RIFS)