Mehr Geld für die Pflege – ist die Krise jetzt gemeistert?

Tut sich was in der Pflegebranche in Deutschland? Zumindest sind die Gehälter zum 1. Mai erneut gestiegen. Die Tariferhöhung ist Teil eines Pakets, mit dem der Beruf attraktiver werden soll. Geht es nun also auch faktisch voran? Dies wurde ja spätestens seit dem großen Applaus für alle Pflegekräfte zu Beginn der Corona-Pandemie immer vehementer gefordert. Wird der Beruf nun attraktiver? Und hilft uns das aus der Pflege-Krise?

Immer weniger Auszubildende im Pflegebereich

Die Prognosen wirken zunächst düster: Der Bedarf an Pflegekräften nimmt zu, aber immer weniger Auszubildende entscheiden sich für diesen Weg. Während 2021 noch 56.300 neue Ausbildungsverträge in der Pflege abgeschlossen wurden, waren es 2022 nur noch 52.300. Laut den vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts ein Minus von sieben Prozent. Wie groß das Problem der mangelnden Pflegekräfte ist, zeigt nun eindrücklich eine neue Umfrage der Diakonie. Ihr Ergebnis: Auch in Hamburg müssen viele Betten in Pflegeheimen leer bleiben, weil das Personal fehlt.

Fast 40 Pflegeheime der Diakonie in Hamburg haben sich an der Umfrage beteiligt. Und nur ein Drittel dieser Einrichtungen hatte keine Probleme damit, neue Bewohnende aufzunehmen. Zwei Drittel der Pflegeheime gaben an, dass sie einen Belegungs-Stopp verhängen mussten - in vielen Fällen, weil das Pflege-Personal fehlte.

Ambulante Pflegedienste müssen oft Nein sagen

Noch dramatischer ist die Lage bei den ambulanten Pflegediensten: Hier gaben über 80 Prozent an, dass sie neue Kunden und Kundinnen erst einmal ablehnen mussten. Der Fachkräftemangel zeigt sich auch an einer anderen Zahl: Pflegedienste und Pflegeheime brauchen in der Regel mindestens ein halbes Jahr, um eine offene Stelle zu besetzen. Oft dauert es sogar ein ganzes Jahr. Bundesweit sind die Zahlen ähnlich. Was braucht es also noch, um die Pflege-Krise zu meistern?

NDR Info Moderator Gerd Wolff begrüßt als Gäste:

Jana Luntz

Pflegedirektorin am Universitätsklinikum Dresden

Dr. Tanja Meyer

Sprecherin für Gesundheit & Pflege, Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen in Niedersachsen

Stefan Rehm

Vorstand Diakonie Hamburg