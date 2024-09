Trump gegen Harris - wer hat das TV-Duell gewonnen?

Zum ersten Mal sind sich die US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Kamala Harris persönlich begegnet. Ihr TV-Duell hatte im Vorfeld schon für zahlreiche Diskussionen gesorgt und war mit Hochspannung erwartet worden. Wer hat das Rennen gemacht, was bedeutet das für den Wahlausgang?

Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Andrew Denison

US-amerikanischer Politikwissenschaftler, Direktor des Forschungsverbundes Transatlantik Networks

Julia Kastein

Korrespondentin im ARD Studio Washington

In Umfragen liegen Harris und Trump quasi gleichauf, die Ausgangslage für die TV-Debatte war also spannend. Tagelang waren die Kandidaten vorbereitet worden auf ihr Aufeinandertreffen. Wie schon im letzten TV-Duell waren auch diesmal strenge Regeln vereinbart worden, um chaotisches Durcheinanderschreien zu verhindern. Die Mikrofone waren stummgeschaltet, wenn die Redner nicht an der Reihe waren. Nur Stift und leerer Notizblock waren erlaubt. Und: Es gab kein Studiopublikum.

Ausgangslage der Kontrahenten

Donald Trump war mit mehr Debatten-Erfahrung in das Duell gegangen, schließlich ist es sein dritter Präsidentschaftswahlkampf und war schon sein siebtes TV-Duell. Kamala Harris wiederum konnte zurückgreifen auf ihre Erfahrung als Staatsanwältin, und sie hatte sich stets selbstbewusst gezeigt und gesagt: "Ich kenne Typen wie Donald Trump."

Wer konnte besser punkten?

Wie ist es nun ausgegangen? Wer konnte für sich punkten und die unentschlossenen Wähler womöglich für sich gewinnen? Hat Kamala Harris mit ihren inhaltlichen Zielen überzeugt, wie der Entlastung der Mittelschicht und dem Recht auf Abtreibung? Oder eher Donald Trump mit seinen Themen illegale Einwanderung und Inflation? Und wie sympathisch, überzeugend oder auch kämpferisch kamen beide rüber? Ging es mehr um Inhalte oder um Persönlichkeit?

Wie haben Sie das TV-Duell wahrgenommen?

Das alles möchten wir gerne auch von Ihnen wissen: Wie sehen Sie das? War dieses TV-Duell schon eine Vorentscheidung für die Wahl im November? Und welche Erwartungen, Hoffnungen oder auch Befürchtungen haben Sie mit Blick auf einen US-Präsident Trump oder eine US-Präsidentin Harris? Das alles möchten wir gerne auch von Ihnen wissen: Wie sehen Sie das? Wir freuen uns auf Ihre Meinung! Wenn Sie mitreden.

