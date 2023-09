Die Bundesregierung plant in den kommenden beiden Jahren drastische Einsparungen bei den Freiwilligendiensten. Sozialverbände laufen Sturm gegen die Kürzungen. Mehr als 100.000 Menschen haben eine Petition unterschrieben und fordern, den Freiwilligendienst zu stärken.

Was denken Sie? Diskutieren Sie mit uns! Schreiben Sie uns über unser E-Mail-Formular

Erleben Sie die NDR Info Redezeit hier im Video-Livestream oder im Radio

oder im Rufen Sie an: am Sendetag ab 19.30 Uhr kostenfrei unter (08000) 44 17 77

Oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht über die NDR Info App

Im Koalitionsvertrag wurde noch erklärt, dass die Freiwilligen-Dienste gestärkt werden sollten. Doch der Haushaltsentwurf für 2024 sieht erhebliche Kürzungen in der Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) und des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) vor. 113 Millionen Euro sollen in den nächsten zwei Jahren gestrichen werden, das entspräche einem Rückgang um etwa ein Drittel.

Jede dritte Stelle gefährdet

Die Einsparungen bedeuten in der Praxis, dass beispielsweise in Kindergärten, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern keine Freiwilligendienst-Leistende mehr eingesetzt werden können. Verbände und Kirchen sind alarmiert. Der Sparkurs der Bundesregierung gefährde jede dritte der aktuell rund 100.000 Stellen, so Diakonie, Arbeiterwohlfahrt (AWO), Deutsches Rotes Kreuz (DRK) und das katholische Bistum Essen. Sie fürchten einen "Kahlschlag im Sozialbereich".

Viele Unterschriften für den Freiwilligendienst

Wie sehr Jugendliche das Thema bewegt, zeigt die jüngste Petition "Freiwilligendienst stärken!", die über 100.000 Unterschriften erhalten hat und am Dienstag im Bundestag angehört wurde. Die 20-jährige Marie Beimen stellte die Petition dem Ausschuss vor. Dort sagte sie: "Freiwilligendienste sind so wichtig für unsere Gesellschaft. Die müssen wir ausbauen. Und dann jetzt so drastisch zu kürzen - das können wir absolut nicht nachvollziehen. Und es steht auch in keinem Verhältnis zum Nutzen, den die Bundesregierung sich davon verspricht."

Wichtig für persönliche Entwicklung junger Menschen?

Wie wichtig ist der Bundesfreiwilligendienst für unsere Gesellschaft? Welche Rolle spielen die Dienste in der persönlichen Entwicklung von jungen Menschen? Was für ein Signal senden die Kürzungen am Freiwilligendienst?

Redezeit-Moderator Andreas Kuhnt begrüßt als Gäste:

Moritz Ebinghaus

Sozialpädagoge, Teamkoordinator Freiwilligendienste Diakonie Hamburg

Jona Preuß

Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) in Hamburg

Matthias Seestern-Pauly

Familienpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion