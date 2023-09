Geld oder Bildung: Was ist wichtig für die Kindergrundsicherung?

Lange hat die Bundesregierung gestritten, jetzt ist klar: Die Kindergrundsicherung kommt. Doch was braucht es, damit Kinder in Deutschland mit gleichen Chancen aufwachsen? Was ist wichtig für Familien, um ihrem Nachwuchs eine gesicherte Zukunft zu bieten? Ist es Geld? Oder sollte der Fokus auf Bildung liegen?

Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt. Dennoch leben Millionen Kinder in prekären Verhältnissen. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung galten in Deutschland im Jahr 2021 mehr als jedes fünfte Kind unter 18 Jahren als armutsgefährdet. In Zahlen sind das etwa 2,9 Millionen Kinder bundesweit.

Monatelanger Streit

Wie sieht sinnvolle Familienförderung aus? Darüber hat die Bundesregierung monatelang gestritten. Jetzt steht fest: Die Kindergrundsicherung soll ab 2025 Ordnung in das System der verschiedenen staatlichen Leistungen für Kinder und Familien bringen. Leistungen wie Kindergeld und Kinderfreibetrag, der Kinderzuschlag, Teile des sogenannten Bildungs- und Teilhabepakets sowie Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch werden dann in der Kindergrundsicherung gebündelt. Das kostet den Staat im Startjahr 2025 2,4 Milliarden Euro.

Kinderarmut sinnvoll bekämpfen - aber wie?

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hielt dabei deutlich höhere Beträge für notwendig, als Finanzminister Christian Lindner (FDP) bereitstellen wollte. Lindner wiederum hatte Zweifel am Konzept der Kindergrundsicherung der Familienministerin angemeldet. Er sagte, es müssten andere Ansätze zur Bekämpfung der Kinderarmut gefunden werden. Denn Kinderarmut sei oft in der Arbeitslosigkeit der Eltern begründet. Deshalb seien "Sprachförderung und Integration der Eltern in den Arbeitsmarkt entscheidend, um die Chancen der Kinder zu verbessern".

Was bleibt also vom Streit zwischen Grünen und FDP? Eine grundsätzliche Frage: Wo sollte der Staat ansetzen, um Chancengleichheit herzustellen und Kinderarmut zu bekämpfen? Sollten Familien stärker finanziell gefördert werden? Oder ist es wichtiger in die Bildung zu investieren? Was meinen Sie? Schreiben Sie uns Ihre Meinung!

NDR Info Moderatorin Janine Albrecht begrüßt als Gäste:

Dr. Kerstin Bruckmeier

Leiterin Forschungsgruppe Kindergrundsicherung am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB)

Stefan Düll

Präsident des Deutschen Lehrerverbandes

Holger Stuhlmann

Vorsitzender Kinderschutzbund, Landesverband Hamburg e.V.