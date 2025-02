Gefühl oder Verstand - wie treffen Sie Ihre Wahlentscheidung?

Livestream hier ab 17.02.2025 20:15 Uhr Jetzt live

Kurz und heftig ist der Bundestagswahlkampf in diesem Jahr. Aber wo sollen die zwei Kreuze auf dem Wahlzettel stehen? Für wen soll ich mich entscheiden, für welche Partei, für welche Person? Ist das eine sachliche Entscheidung oder spielt das Gefühl auch eine Rolle? Darum geht es in "Mitreden! Deutschland diskutiert" am Montag von 20.15 bis 21.15 Uhr. Diskutieren Sie mit!

Moderatorin Angela Ulrich begrüßt als Gäste:

Prof. Arndt Leininger

Politikwissenschaftler an der Technischen Universität Chemnitz

Prof. Dr. Maren Urner

Neurowissenschaftlerin und Professorin für Nachhaltige Transformation an der Fachhochschule Münster, Autorin des Buches "Radikal emotional - Wie Gefühle Politik machen"

Gefühl oder Verstand?

Theoretisch ist alles klar: Es gibt Wahlprogramme, erklärte Ziele der Parteien, nachvollziehbare Tatsachen, Infobroschüren, Talkrunden, Social-Media. Das alles abgleichen und zwei Kreuze scheinen schnell gesetzt. Aber die Forschung zeigt, die Wählerinnen und Wähler entscheiden eben nicht nur rational, sondern sie folgen ihrem Gefühl. Sie fühlen sich einer bestimmten Gruppe zugehörig, sie wollen garantiert die "Richtigen", nämlich die Gewinner, wählen und dann gefällt der Kandidat doch nicht und das Kreuz wird woanders gesetzt.

Und wer studiert schon die Wahlprogramme der Parteien ganz genau? Dazu gibt es keine Zahlen, aber die Forscher der Uni Hohenheim analysieren seit Jahren die Wahlprogramme und halten sie für eine "verschenkte Kommunikationschance". Sie sind zu lang, zu unverständlich, enthalten zu viele Fremdwörter und viele "Satzmonster".

Das Wahlverhalten - ein komplexer Prozess

Das gesicherte Wissen über das Wahlverhalten ist in den letzten Jahrzehnten rapide gewachsen, schreibt der Parteienforscher Karl-Rudolf Korte und trotzdem bleibt das Wahlverhalten ein komplexer Prozess und die Vorhersagen, so Korte, werden sich nicht wesentlich verbessern lassen.

Urner: Verstand und Emotionen gehören zusammen

"Wir sollten anerkennen, dass jede Wahlentscheidung eine hochemotionale Angelegenheit ist", meint die Neurowissenschaftlerin Maren Urner. Denn Gefühl und Verstand seien eben nicht zwei unterschiedliche Dinge. Wenn wir uns darüber im Klaren seien, könnten wir erkennen, was da in uns vorgeht und warum wir zum Beispiel diese Partei ausgesucht haben. Das wäre dann der erste Schritt, um eine freie Entscheidung zu treffen.

Technische Entscheidungshilfen sind beliebt

Der Wahl-O-Mat ist der Klassiker unter den technischen Entscheidungshilfen. Seit über 20 Jahren betreibt die Bundeszentrale für politische Bildung das Portal, millionenfach geklickt. In diesem Jahr legte die App einen Rekordstart hin, innerhalb der ersten 24 Stunden wurde sie 9 Millionen Mal aufgerufen. Dazu kommen in diesem Jahr viele neue Wahlhilfen, darunter auch ein Wahl-Chat, der von einer KI betrieben wird.

Doch die Entscheidung treffen immer noch die Wählerinnen und Wählern selbst. Das Interesse an Wahlen ist jedenfalls groß, die Wahlbeteiligung steigt in den letzten Jahren. Das zeigt, dass wir Parteien brauchen, die unsere Interessen vertreten, meint Prof. Arndt Leininger, Parteienforscher an der TU in Chemnitz.

Was meinen Sie?

Wie entscheiden Sie sich? Wie informieren Sie sich vor der Wahl, wählen Sie strategisch? Lesen Sie die Wahlprogramme? Folgen Sie Ihrem Gefühl? Mit wem diskutieren Sie Ihre Wahlentscheidung? Rufen Sie uns kostenfrei an unter (08000) 44 17 77.