Fanproteste und DFL-Investorenpläne - wem gehört der Fußball?

Andauernde Fanproteste und fast ein Spielabbruch: Der Streit um den Investoren-Deal der DFL macht der Bundesliga zu schaffen. Wie könnte eine Lösung aussehen?

Wer Bundesliga-Fußballspiele guckt, kommt an den Protestaktionen nicht vorbei. Seit Wochen fliegen Tennisbälle und andere Gegenstände aufs Spielfeld, sogar ein Gartenstuhl war schon dabei. Lange Spielunterbrechungen sind die Folge. Beim Nordduell zwischen dem Hamburger SV und Hannover 96 tauchten Transparente auf mit Porträts in Fadenkreuzen - darunter der Kopf von Hannovers Geschäftsführer Martin Kind. Trotz der Intervention der Spieler wurden die Banner zunächst nicht eingerollt. Das Spiel wurde für mehr als eine halbe Stunde unterbrochen, beinahe wäre es abgebrochen worden.

Droht ein Ausverkauf des Fußballs?

Was ist der Hintergrund? Finanzinvestoren wollen Anteile einer DFL-Tochtergesellschaft, in die die kompletten Medienrechte ausgelagert werden, für 20 Jahre erwerben. Die Fanszene ist dagegen, befürchtet einen Ausverkauf der Spiele und eine weitere Kommerzialisierung des Fußballs. Martin Kind wird von den Fans unterstellt, für den Einstieg eines Investors bei der DFL gestimmt zu haben - obwohl die Vereinsverantwortlichen das nicht wollten. Kind hat das bislang weder bestätigt noch dementiert. 24 der 36 Profiklubs hatten bei der Abstimmung über den Einstieg eines Investors mit "Ja" abgestimmt. Die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit war somit nur denkbar knapp erreicht.

Auch Top-Spiele werden unterbrochen

Die Proteste ziehen sich durch die gesamte Fanszene. Das Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München startete mit rund achtminütiger Verspätung, weil Gegenstände auf den Rasen flogen. Und auch andere Spiele standen kurz vor dem Abbruch, wie das Bundesliga-Duell zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg. Wolfsburgs Trainer Niko Kovac hatte grundsätzlich Verständnis für die Proteste, forderte aber die Bereitschaft zu einem Dialog. "Wir sollten einen gemeinsamen Weg finden, damit das aufhört. Wir können nicht jedes Mal 30 Minuten länger spielen".

Haben die Fanproteste schon erste Erfolge?

Aber ein Dialog ist im Moment nicht in Sicht, und viele erwarten am Wochenende eine weitere Eskalation - auch Spielabbrüche werden wahrscheinlicher. Zumal nun weiter Schwung in die Debatte gekommen ist: Die Fanorganisation "Unsere Kurve" sieht den Rückzug des Finanzunternehmens Blackstone aus dem DFL-Investorenprozess als ersten Erfolg an. Die Wiederholung der umstrittenen Abstimmung über den Einstieg eines bleibt das große Ziel der Fanvertreter. Die DFL setzt nach dem Rückzug von Blackstone ganz auf das Private-Equity-Unternehmen CVC und teilt Forderungen nach einer Neuabstimmung eine Absage. Der Beschluss sei rechtswirksam, heißt es.

Sind die Proteste gerechtfertigt?

Wie nehmen Sie die Proteste wahr? Halten Sie sie für gerechtfertigt im Kampf gegen den Fußball-Kommerz? Oder fühlen Sie sich davon gestört in Ihrem Fußball-Erlebnis? Muss die DFL sich bewegen? Oder müssen die Fans Ruhe geben? Wem gehört der Fußball? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, diskutieren Sie mit uns mit in der NDR Info Redezeit.

