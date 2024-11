Egoshooter im Weißen Haus - wie werden wir Trumps Politik im Alltag spüren?

Livestream hier ab 28.11.2024 20:15 Uhr Jetzt live

Nach der US-Wahl benennt der künftige Präsident seine Regierungs-Mannschaft. Das sorgt für Erstaunen - angesichts der Allianz von Macht, Medien und Geld. Was heißt das für Demokratie und Vielfalt innerhalb der USA und werden wir es auch merken? Diskutieren Sie mit uns darüber bei "Mitreden! Deutschland diskutiert" am Donnerstag um 20.15 Uhr.

Moderator Stefan Rank begrüßt als Gäste:

Prof. Dr. Stephan Bierling

Leiter der Professur für Internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Universität Regensburg

Heather Marie Buchanan-Schrader

Leiterin der FAE-Sprachschule in Leipzig

Sebastian Hesse

ARD-Korrespondent in Washington

Weitere Informationen Musk in der Trump-Regierung: Zahlreiche Interessenskonflikte Trump setzt Elon Musk an die Spitze des neuen Ressorts namens "Regierungseffizienz" - das ist gelinde gesagt problematisch. extern

Die Personalentscheidungen des designierten US-Präsidenten sind Thema Nummer eins in den US-Medien und hallen nach bis nach Europa und auch nach Deutschland. Nach Trumps Devise "Loyalität vor Kompetenz" wird für den Großspender und Milliardär Elon Musk eine eigene Abteilung geschaffen, um die Regierung zu verkleinern und Kosten in Millionenhöhe zu sparen.

Trump verspricht "Goldenes Zeitalter des amerikanischen Wohlstands"

Der von Donald Trump (Republikaner) berufene künftige Finanzminister Scott Bessent ist Chef der Key Square Group. Der Investor aus South Carolina hat sich für eine Steuerreform und Deregulierung ausgesprochen, um Wachstum zu fördern. Nach den Zolldrohungen gegen Mexiko und Kanada befürchtet Moritz Schularick, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), dass Trump auf Handelspartner oder Verbündete im Ausland keine Rücksicht nehmen werde: "Europa muss sich auf einen Handelskonflikt vorbereiten und darf sich nicht auseinanderdividieren lassen." Seinen Landsleuten verspricht der designierte US-Präsident, ein neues "Goldenes Zeitalter des amerikanischen Wohlstands und des Weltfriedens" einzuläuten.

Bleibt die US-Demokratie Vorbild für die westliche Welt, trotz Trump?

Das politische System der USA funktioniere immer weniger, mit dramatischen Auswirkungen nicht nur für die USA, sondern auch für die Zukunft der Demokratie und uns alle. Das erklärt Stephan Bierling in seinem jüngsten Buch "Die Unvereinigten Staaten - Das politische System der USA und die Zukunft der Demokratie". Bierling ist Professor für Internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Uni Regensburg. Im Mitreden!- Studio ist auch Heather Marie Buchanan-Schrader: Aufgewachsen in Alaska, lebt sie seit Anfang der 90er Jahre in Leipzig und leitet ein eigenes Sprachinstitut. Sie kennt die Mentalität des amerikanischen Wahlvolks, dessen Liebe zur Freiheit und Staatsferne und die Beweggründe, Donald Trump ein zweites Mal zum Präsidenten zu wählen. Wird seine Politik auf Deutschland ausstrahlen, unseren Alltag verändern? Darüber wollen wir mit Ihnen diskutieren. Rufen Sie uns kostenfrei an unter (08000) 44 17 77.