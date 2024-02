Livestream hier ab 28.02.2024 19:03 Uhr Jetzt live Am Mittwoch live: Welche Folgen hat die Cannabis-Legalisierung?

Cannabis-Konsum wird straffrei - zumindest unter bestimmten Bedingungen. Ist das der richtige Schritt oder geht davon eine Gefahr für Jugendliche aus? Das ist das Thema in der NDR Info Redezeit am Mittwoch um 19.03 Uhr.

Die Teil-Legalisierung von Cannabis - im April wird sie Realität. So hat es der Bundestag beschlossen. Erwachsene dürfen künftig 25 Gramm der Droge mit sich führen. Weitergeben dürfen sie sie allerdings nicht. In der Öffentlichkeit darf gekifft werden - allerdings mit einem Abstand von mindestens 100 Metern zu Schulen. Kaufen darf man die Droge in einem Cannabis-Club, in dem man Vereinsmitglied sein muss. Oder man baut zuhause selbst an: Drei weibliche Pflanzen sind erlaubt. Etwa viereinhalb Millionen Menschen in Deutschland könnten von der Neuregelung betroffen sein - sie konsumieren Schätzungen zufolge zumindest gelegentlich Cannabis.

Verbessert das neue System den Jugendschutz?

Die Freigabe hat Gegner und Befürworter. Besonders Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verteidigt diesen Schritt. Er sei zwar persönlich nie ein Anhänger der Freigabe gewesen, so wie bisher gehe es aber nicht weiter, sagt er. Eines seiner erklärten Ziele ist der Jugendschutz. Was nicht illegal und im Verborgenen stattfinde, könne leichter kontrolliert werden - so die Hoffnung. Auch mit giftigen Stoffen gestrecktes Hanf oder durch Züchtung oder Zugabe von konzentriertem THC in seiner Wirkung massiv gesteigertes Cannabis soll durch die Teil-Legalisierung vom Markt verschwinden. Ziel ist eine kontrollierte und saubere Droge.

Wird Cannabis für Jugendliche leichter verfügbar?

Bedenken kommen von Justiz und Polizei, aber auch von medizinischen Fachverbänden. Sie warnen: Cannabis ist eine Droge mit Suchtpotential. Gerade bei jungen Menschen könnte die Hemmschwelle sinken. Besonders Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte warnen vor diesem Szenario. So fordert der Sprecher des Berufsverbandes BVKJ, Jakob Maske: "Kinder und Jugendliche dürfen möglichst überhaupt nicht an Cannabis-Produkte kommen, da sie erhebliche Gefahren bergen. Ihr Konsum kann zu Psychosen führen, die ein Leben lang bestehen bleiben." Deshalb spricht sich der Verband für eine Freigabe frühestens ab 25 Jahren aus, wenn das menschliche Gehirn voll entwickelt ist.

Ist die Teil-Legalisierung gefährlich oder sinnvoll?

Ist die Teil-Legalisierung ein sinnvoller Schritt oder zu riskant? Sehen Sie eine potenzielle Bedrohung für Minderjährige oder könnte die Maßnahme helfen, sie besser zu schützen? Halten Sie es für denkbar, dass der Schwarzmarkt dadurch eingedämmt wird oder befürchten Sie eine Normalisierung der Droge?

NDR Info Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Heike Baehrens

Gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion

Bianca Kunze

Bereichsleiterin Ambulante Sucht-Beratungsstellen, jhj Hamburg e.V.

Prof. Dr. Jens Reimer

Leiter des Zentrums für interdisziplinäre Suchtforschung (ZIS), Universität Hamburg