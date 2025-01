Arm im reichen Land - welche Sozialpolitik braucht Deutschland?

Livestream hier ab 30.01.2025 20:15 Uhr Jetzt live

Wer wenig Geld hat, den treiben viele Sorgen um. Die Parteien haben unterschiedliche Konzepte in der Sozialpolitik - von einer "Agenda für die Fleißigen" (CDU) bis zu einer Reichensteuer (Die Linke). Was hilft Menschen tatsächlich, aus der Armut heraus zu kommen? Was meinen Sie? Diskutieren Sie am Donnerstag um 20.15 Uhr bei "Mitreden vor der Wahl! Deutschland diskutiert" mit.

Moderator Christoph Kober begrüßt als Gäste:

Prof. Dr. Nicola Fuchs-Schündeln

Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung

Juliane Peters

Sozialpädagogin und Sozialberaterin bei der Caritas

Hans-Joachim Vieweger

BR-Korrespondent im Hauptstadtstudio Berlin

Ein Fünftel der Bevölkerung von Armut bedroht

Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes waren 2024 rund 17,6 Millionen Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Die durchschnittlichen Reallöhne sind in den letzten Jahren zwar gestiegen, unter anderem, weil der Mindestlohn angehoben wurde. Das hat aber keine wirkliche Veränderung beim Armutsrisiko bewirkt.

Arm trotz Arbeit

Arm oder armutsgefährdet ist nicht nur, wer keine Arbeit hat, sondern auch wer nicht ausreichend verdient. Nach Berechnungen des Paritätischen Verbands haben zwei Drittel der erwachsenen Armen eine Arbeit oder sind in Rente oder Pension. Ein Fünftel der Armen sind Kinder. Immer häufiger ist auch die Mittelschicht von Armut betroffen, besonders gefährdet sind Alleinerziehende. Laut Kieler Institut für Weltwirtschaft ist für Armut nicht maßgebend, wie der individuelle Stundenlohn aussieht, sondern das Haushaltseinkommen insgesamt.

Was planen die Parteien?

Wie eine gerechte Sozialpolitik aussehen soll, dafür haben die im Bundestag vertretenen Parteien unterschiedliche Ansätze. Von einer neuen Grundsicherung und der Abschaffung der Bürgergeldes (CDU/CSU) über "mehr Anreize für Arbeit" (FDP) bis zu "gerechte Steuern" (Bündnis 90/ Die Grünen) ist viel dabei. Doch welche Sozialpolitik braucht Deutschland?

Wir wollen Ihre Meinung hören!

Was meinen Sie? Welche Maßnahmen führen aus der Armut oder schützen davor?