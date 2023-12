Winterwetter: Glättegefahr nimmt ab - tagsüber wieder Plusgrade Stand: 07.12.2023 06:15 Uhr Eis und Schnee haben auch am Mittwoch in Norddeutschland noch für teils spiegelglatte Fahrbahnen und Probleme im Straßenverkehr gesorgt. Es kam zu mehreren Unfällen. Nun wird die Winterwetter-Lage langsam abklingen, nachts kann es aber weiter frostig sein.

Relativ "ruhig und beschaulich" war die Verkehrslage in der vergangenen Nacht nach Auskunft verschiedener Polizei-Lagezentren aus Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg. Es habe verhältnismäßig wenige Glätteunfälle gegeben - ohne Verletzte. Auf der Autobahn 21 bei Nettelsee (Kreis Plön) rutschte ein Sattelzug auf glatter Straße in einen Graben. In der Folge musste die Autobahn Richtung Süden voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Sperrung dürfte der Polizei zufolge noch einige Stunden dauern und könnte zu Rückstau im Berufsverkehr führen.

Am Mittwoch gab es mehrere Unfälle auf Autobahnen und Bundesstraßen, die Sperrungen und Staus nach sich zogen. Aktuelle Verkehrsmeldungen finden Sie auf den Seiten des NDR Verkehrsstudios.

Heute Tauwetter, vor allem in Niedersachsen teils sonnig

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für die Nacht mit starker Bewölkung gerechnet, Schnee oder Schneeregen sollten über Vorpommern weiter nach Osten abziehen. Stellenweise könnte es heute Morgen noch einmal glatt werden. Tagsüber steigen die Temperaturen: Nach minus 2 bis plus 3 Grad in der Nacht werden für in Norddeutschland Werte von null bis plus 4 Grad vorhergesagt. Dazu soll es auflockern und gebietsweise vor allem in Niedersachsen auch sonnig werden. Der teils noch einige Zentimeter hoch liegende Schnee dürfte nach und nach wegschmelzen. Bis Ende der Woche sollten die Menschen in Norddeutschland aber noch mit Glätte rechnen, so NDR Wetterexperte Alex König.

Gefahrgut-Transporte in MV mussten stoppen

Die Polizei in Neubrandenburg wies am Mittwoch darauf hin, dass Gefahrguttransporte bei winterlichen Witterungsbedingungen nicht weiterfahren dürfen. So habe am Mittag eine Streife zwischen Stavenhagen und Malchin einem Fahrer, der Propangas transportierte, die Weiterfahrt untersagt und ein Bußgeld angeordnet. Fahrer von Transportern, die etwa Benzin, Heizöl, Propangas oder Ähnliches geladen haben, seien gut beraten, auf dem nächstgelegenen Parkplatz stehen zu bleiben, oder gar nicht erst losfahren, hieß es weiter aus dem Polizeipräsidium.

Warnstreik der Straßenmeistereien in Niedersachsen und SH

Autofahrer in Niedersachsen und Schleswig-Holstein mussten sich am Mittwoch regional auf nicht geräumte Bundes- und Landesstraßen einstellen. Die Gewerkschaft ver.di hatte die Straßenmeistereien wie schon in der vergangenen Woche zur Teilnahme am Warnstreik des öffentlichen Dienstes aufgerufen. Der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr in Schleswig-Holstein warnte vor einem teils stark eingeschränkten Winterdienst.

Schleswig-Holstein: Zahlreiche Unfälle und einige Zugausfälle

Die Leitstellen in Schleswig-Holstein zählten bis zum Mittwochmorgen mehr als 130 Glätteunfälle. Meist blieb es bei Blechschäden. Allein 25 Mal krachte es den Angaben zufolge im Raum Flensburg. Der folgenschwerste Unfall passierte auf der A7 bei Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) und führte zu einer stundenlangen Sperrung. Dort war in der Nacht zu Mittwoch ein Lkw in den Graben geschleudert worden. Ebenfalls bei Handewiit überschlug sich auf der L192 zunächst ein Kleinwagen, dabei wurde eine Frau leicht verletzt. Nachdem die Polizei eingetroffen war, schlitterten zwei weitere Fahrzeuge kurz nacheinander in den Streifenwagen. Bei Dannewerk (Kreis Schleswig-Flensburg) rutschte ein Schulbus mit 25 Kindern an Bord in die Leitplanke, verletzt wurde niemand. Bei Haselund (Kreis Nordfriesland) gab es auf der B200 am Morgen gleich mehrere Glätteunfälle. Rettungskräfte waren auch auf der A24 in Richtung Hamburg mehrfach im Einsatz.

Mecklenburg-Vorpommern: Warnung vor Betreten von Eisflächen

Zweimal krachte es am frühen Mittwochmorgen auf der A20 in Mecklenburg-Vorpommern - einmal am Kreuz Rostock, einmal kurz hinter der Anschlussstelle Greifswald. Beide Unfälle führten zu vorübergehenden Sperrungen. Bei einem Unfall auf der A19 wurden drei Menschen leicht verletzt. Nahe Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) rutschte ein Auto laut Polizei beim Abbiegen gegen einen Baum. Beide Fahrzeuginsassen seien beim Aufprall verletzt worden, der 63-jährige Fahrer dabei schwer. In Greifswald schlitterte ein Bus gegen einen Baum und nahm anschließend noch einen Zaun und eine Laterne mit. Verletzt wurde niemand. Weitere Zusammenstöße führten ebenfalls zu Behinderungen im Berufsverkehr. Polizei und Feuerwehr im Land hatten bereits am Dienstag von zahlreichen Einsätzen berichtet.

Für die kommenden Tage warnt das Landeswasserschutzpolizeiamt davor, Eisflächen auf Gewässern zu betreten. Das Eis sei vielerorts zu dünn und im Falle eines Durchbruchs in das kalte Wasser bestehe Lebensgefahr.

Winterdienst in Hamburg mit 280 Fahrzeugen im Einsatz

Die Hamburger Stadtreinigung war auch am Mittwoch den ganzen Tag im Dauereinsatz. 725 Mitarbeitende und 280 Fahrzeuge waren unterwegs, um Straßen und Wege zu räumen. Besondere Glättegefahr herrschte laut Stadtreinigung auf Brücken und in Nebenstraßen. "Wir sind sehr viel besser durchgekommen", sagte ein Sprecher der Stadtreinigung Hamburg am Nachmittag.

