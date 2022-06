Wetter im Norden: Kräftige Schauer und Gewitter erwartet Stand: 26.06.2022 09:10 Uhr Auf sommerliche Temperaturen folgt die kalte Dusche: Meteorologen erwarten heute Schauer und teils kräftige Gewitter im Norden. Für Mecklenburg-Vorpommern gilt eine Unwetterwarnung.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt darin vor vereinzelt schweren Gewittern mit heftigem Starkregen. Niederschläge mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter seien zu erwarten, hieß es. Die Warnung gilt zunächst bis 16 Uhr. Auch darüber hinaus kann es bei der schwülwarmen Hitze zu Gewittern kommen. Im Verlauf des Abends soll das Risiko jedoch abnehmen, so der DWD.

Kräftige Gewitter auch in Niedersachsen möglich

Auch in Schleswig-Holstein und Hamburg werden im Verlauf des Tages Niederschläge in Form von Regen und Gewittern erwartet. Ähnlich das Bild in Niedersachsen: Nach freundlichem Beginn folgen im Verlauf Schauer und teils kräftige Gewitter, westlich der Weser insgesamt wolkiger, im Wendland ist es dagegen trocken. Höchstwerte 20 Grad auf Norderney bis 31 Grad in Wustrow (Wendland), im Oberharz 28 Grad.

Weitere Informationen Die aktuellen Unwetterwarnungen In welcher Region droht das nächste Unwetter? Hier gibt's die aktuellen Warnmeldungen für ganz Deutschland. mehr

Neue Woche beginnt so, wie die vergangene endete

Auch zu Beginn der kommenden Woche soll das Wetter unbeständig bleiben. In Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg wird am Montag dichte Bewölkung erwartet. Es soll nur etwas Sonne, dafür Schauer und kräftige Gewitter mit Unwettergefahr geben. Etwas freundlicher soll das Wetter anfangs in Ostniedersachsen sein. In Mecklenburg-Vorpommern ziehen laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nach freundlichem Start ebenfalls Schauer und kräftige Gewitter auf. Am längsten bleibt es in Vorpommern trocken. Die Temperaturen im Norden: 18 bis 34 Grad. Es bleibt schwül.

VIDEO: Hitzeschlacht auf dem Acker (24.06.2022) (29 Min)

Sonne, Wolken und Gewitter am Sonnabend

Der Sonnabend stand vielerorts unter dem Motto "Wechsel aus Sonne und Wolken". Vielerorts war es sonnig und warm. In Niedersachsen regnete es vereinzelt, die Temperaturen stiegen bis zu 30 Grad. In Schleswig-Holstein gab es örtlich Schauer. Sommerlich warm und trocken war es in Hamburg. In Mecklenburg-Vorpommern zog am Nachmittag eine kräftige Gewitterfront und brachte reichlich Regen.

Weitere Informationen Wie wird das Wetter im Norden? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.06.2022 | 10:00 Uhr