Wetter im Norden: Glättegefahr im Berufsverkehr Stand: 14.01.2025 00:01 Uhr Nach mehreren Sturmfluten in den vergangenen Tagen und einem sehr kalten Wochenstart steigen die Temperaturen im Verlauf dieser Woche wieder. Heute besteht in Norddeutschland gebietsweise aber noch Glättegefahr.

In Norddeutschland liegen die Temperaturen in der Nacht vielerorts deutlich unter dem Gefrierpunkt. Zudem zieht von Norden gefrierender Regen und Sprühregen auf. Daher meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für weite Teile Norddeutschlands Gefahr vor Glatteis im Straßenverkehr. Auch Fuß- und Radwege können glatt sein. Das betreffe in den frühen Morgenstunden vor allem das südliche Schleswig-Holstein, den Nordosten von Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und den Norden von Sachsen-Anhalt und Brandenburg. In Südniedersachsen, in den Landkreisen Göttingen, Northeim, Goslar und Holzminden, werden in der Nacht Temperaturen von bis zu -15 Grad erwartet.

In den Kreisen Nordfriesland und Dithmarschen in Schleswig-Holstein gilt bis heute Mittag zudem eine Sturmböen-Warnung - sowohl an der Küste als auch im Binnenland. Der DWD rechnet mit Windgeschwindigkeiten bis zu 65 Kilometer pro Stunde.

Mecklenburg-Vorpommern: Schulen bleiben geöffnet

Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerium wies darauf hin, dass Kinder und Jugendliche, die ihre Schule wegen widriger Witterungsverhältnisse nicht erreichen können, von der Schule abgemeldet werden müssen. Sie gelten dann als entschuldigt. Die Entscheidung liege bei den Erziehungsberechtigten. Die Schulen blieben aber grundsätzlich geöffnet. Der Unterricht für alle Jahrgangsstufen finde statt.

Ab heute Nachmittag klettern die Temperaturen verbreitet in den Plus-Bereich, sodass die Lage im Straßenverkehr im weiteren Verlauf der Woche einigermaßen entspannt sein dürfte.

Perfekte Wintersport-Bedingungen im Harz

Am Wochenende konnten Winter-Fans perfekte Schnee-Bedingungen genießen. Nach den Schneefällen der vergangenen Tage hatten alle Wintersportgebiete im Harz geöffnet. Die großen Skilifte und Seilbahnen waren laut Harzer Tourismusverband geöffnet - wie die Wurmbergseilbahn in Braunlage (Landkreis Goslar).

Leichte Sturmflut hinterlässt kaum Schäden an Ostseeküste

Schwieriger war die Lage dagegen an den Küsten: Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hatte auch am Sonntag für die Ostseeküste vor einer leichten Sturmflut gewarnt. Im Tagesverlauf wurde die Warnung dann aufgehoben, es gab aber bis Sonntagabend noch erhöhte Wasserstände an der Küste.

Die Sturmflut hat ersten Erkenntnissen zufolge keine größeren Schäden an der Küste hinterlassen. "Aktuell besteht kein Anlass zur Sorge", sagte Matthias Wolters, Amtsleiter des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern der Deutschen Presse-Agentur. Am Montag waren Experten der Behörde an der Küste Vorpommerns unterwegs, um die Auswirkungen der Sturmflut zu kontrollieren. Zwar seien Strände und Flächen überschwemmt und Sand weggespült worden, aber "das ist nicht besorgniserregend, weil der Küstenschutz genau dafür da ist", erklärte Wolters.

