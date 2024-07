Weltweite Computerprobleme: Auch Norddeutschland betroffen Stand: 19.07.2024 10:56 Uhr Computerprobleme führen derzeit weltweit zu weitreichenden Störungen. In Norddeutschland ist unter anderem der Flughafen Hamburg betroffen. Das UKSH in Kiel und Lübeck sagte alle Operationen ab. Hintergrund sind offenbar unter anderem Probleme bei Microsoft.

In anderen Staaten wurde laut Medienberichten neben dem Luftverkehr auch der Betrieb von Banken und Krankenhäusern gestört. Die Ursache der IT-Panne ist noch unklar. Der Tech-Gigant Microsoft sowie die IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike hatten Probleme gemeldet.

Mehrere Fluggesellschaften auf Hamburg-Airport betroffen

In Hamburg sind auf dem Flughafen laut Airport vier Fluggesellschaften von den Computerproblemen betroffen. Es seien Eurowings, Ryanair, Vueling und Turkish Airlines. Die Fluggesellschaften würden die Tickets zunächst händisch ausstellen. Die Flughafensysteme würden alle laufen, sagte eine Sprecherin.

Härter traf es in Berlin den Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld. Dort konnten am Morgen keine Maschinen starten oder landen. Der Flugbetrieb wurde eingestellt. Mittlerweile fahre der Verkehr dort aber wieder hoch, sagte eine BER-Sprecherin. Es könne allerdings noch zu Wartezeiten oder Verspätungen kommen. In den USA stoppte die Luftfahrtaufsicht FAA Flüge von Airlines wie United, American und Delta.

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein sagt OPs ab

Wegen der großflächigen technischen Störung sagt das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) alle geplanten Operationen an den Standorten in Kiel und Lübeck ab. Das teilte die Klinik auf ihrer Internetseite mit. Auch die Ambulanzen blieben geschlossen. "Die Versorgung der Patientinnen und Patienten im UKSH ist gesichert, ebenso die Notfallversorgung", hieß es.

Auch der Kreis Nordfriesland hat technische Störungen der IT gemeldet. Betroffen sind nach NDR Informationen die KFZ-Zulassungsstellen unter anderem in Husum und Niebüll.

Polizei und Feuerwehr in Hamburg meldeten, dass alle Systeme liefen. Auch bei der Hochbahn gab es offenbar keine Probleme.

Fehler bei Crowdstrike könnte sich auf Microsoft auswirken

Das Unternehmen Crowdstrike sprach in einer Mitteilung an die Kunden von Problemen, wie die Technologie-Website "The Verge" schrieb. Der Fehler bei Crowdstrike habe wiederum Software von Microsoft gestört, berichteten andere Medien. Microsoft meldete zuvor Probleme mit seinem Cloud-Service 365.

