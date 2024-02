Warnstreik im Nahverkehr: Busse und Bahnen im Norden stehen heute still Stand: 02.02.2024 00:01 Uhr Nach dem Sicherheitspersonal an Flughäfen legen heute die Beschäftigten im Nahverkehr ihre Arbeit nieder. Bei Bussen und Bahnen wird es wohl im ganzen Norden zum Stillstand kommen. Und am Airport Hamburg wird auch wieder gestreikt.

Im Tarifstreit um höhere Gehälter, mehr Urlaubstage und Anpassungen bei Schichtzulagen hat die Gewerkschaft ver.di in allen Bundesländern - außer Bayern - zum Warnstreik im Nahverkehr aufgerufen. Von Betriebsbeginn an geht dann im ganzen Norden bei Bussen und Bahnen nichts mehr. Mancherorts sollen die Streiks bis Sonntag andauern.

Alle Busse und U-Bahnen in Hamburg fallen aus

In Hamburg wird es nach Angaben der Hochbahn mit Streikbeginn kein Angebot mehr auf Straßen und Schienen geben. Die Hamburger Hochbahn betreibt den Bus- und U-Bahnverkehr in der Hansestadt. Der Ausstand soll am Freitag um 3 Uhr beginnen und 24 Stunden später enden. Die Nachtbusse von Freitag auf Sonnabend seien ebenfalls betroffen, hieß es von ver.di. Nicht betroffen hingegen ist die S-Bahn, die zur Deutschen Bahn gehört.

Die Situation in Hamburg ist speziell: Die Hochbahn sowie die VHH unterliegen anders als viele andere Betriebe nicht dem Flächentarif, sondern einem Haustarifvertrag. Nach Angaben des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) werden am Freitag neben Hochbahn und VHH im HVV-Bereich auch die Betriebe Autokraft, KViP sowie VLP bestreikt. Vom Streik nicht betroffen seien die Verkehrsunternehmen HADAG, KVG, Buchholz Bus, VKP sowie die Linien der S-Bahnen, A-Bahnen und R-Bahnen.

Weitere Informationen Streik bei Hochbahn: Am Freitag stehen U-Bahnen und Busse still Die Hamburger Hochbahn rechnet wegen des Streiks mit einem kompletten Ausfall des Bus- und U-Bahnverkehrs. S-Bahnen und HADAG-Fähren sind nicht betroffen. mehr

Niedersachsen: Sechs kommunale Unternehmen betroffen

In Niedersachsen sollen heute die Beschäftigten der Braunschweiger Verkehrsgesellschaft, der Göttinger Verkehrsbetriebe, von Osnabus und SWO-Mobil in Osnabrück, Stadtbus Goslar, Üstra Hannover sowie der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft ihre Arbeit niederlegen. In Bremen betrifft es die Arbeitnehmer der Bremer Straßenbahn AG. Die Gewerkschaft ruft nach Angaben eines Sprechers insgesamt 4.500 Arbeitnehmer in Niedersachsen zum Warnstreik auf, in Bremen etwa 2.400. In Hannover ist eine zentrale Kundgebung geplant.

Weitere Informationen Warnstreik in Niedersachsen: Wo ist der Nahverkehr betroffen? Ver.di ruft Mitarbeitende von sieben ÖPNV-Unternehmen dazu auf, am Freitag die Arbeit niederzulegen. Der Überblick. mehr

In Schleswig-Holstein wird bis Sonntag gestreikt

Der ÖPNV-Ausstand im nördlichsten Bundesland startet ebenfalls um 3 Uhr und soll bis zum Betriebsbeginn am Sonntag dauern. "Die Streiks werden fast den gesamten Busverkehr in Schleswig-Holstein umfassen", sagte ver.di-Sprecher Frank Schischefsky. Somit müssten Pendler und Reisende mit zahlreichen Beeinträchtigungen rechnen. Betroffen sind sowohl Strecken, die vom öffentlichen Omnibusverkehr (TV-N) bedient werden, wie die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG), die Stadtwerke mobil in Lübeck, der Stadtverkehr in Neumünster und AktivBus in Flensburg, sowie private Unternehmen in ganz Schleswig-Holstein.

Weitere Informationen Warnstreik im Busverkehr von heute bis Sonntag Der Ausstand ist laut ver.di heute Morgen um 3 Uhr gestartet und soll dann bis Sonntagfrüh andauern. Betroffen sind auch die privaten Busunternehmen. mehr

Massive Behinderungen in Mecklenburg-Vorpommern

Der Warnstreik in Mecklenburg-Vorpommern beginnt laut der Gewerkschaft um 3.30 Uhr und endet am Samstagmorgen mit Dienstbeginn. Erste Auswirkungen gab es bereits am Donnerstag: Weil Schülerinnen und Schüler wegen des Streiks am Freitag nicht zur Schule kommen können, war die Zeugnisausgabe vor den Winterferien auf Donnerstag verlegt worden.

Betroffen sind nach Angaben der Gewerkschaft die Verkehrsbetriebe Ludwigslust Parchim, Nahbus Nordwestmecklenburg, die Rostocker Straßenbahn, die Regionalbus Rostock, die Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft, die Verkehrsbetrieb Greifswald und die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald. Nicht betroffen ist der Nahverkehr in Schwerin.

Weitere Informationen Massive Behinderungen: Streik beim Nahverkehr in MV ab 3.30 Uhr Wir haben für Sie die wichtigsten Informationen zu dem angekündigten Warnstreik am Freitag zusammengefasst. mehr

130 Unternehmen mit 90.000 Beschäftigten betroffen

Von den Arbeitskämpfen im ÖPNV sind bundesweit mehr als 130 kommunale Unternehmen mit insgesamt etwa 90.000 Beschäftigten und somit der Bus-, U-Bahn- und Straßenbahnverkehr in 81 Städten und 42 Landkreisen betroffen. Ver.di hatte in der vergangenen Woche beklagt, dass die ersten Tarifrunden in allen 16 Bundesländern ohne Ergebnis geblieben seien. Es müssten aber schnell Lösungen gefunden werden, um eine Entlastung der Beschäftigten herbeizuführen.

Die Tarifverträge der einzelnen Länder unterscheiden sich laut ver.di an vielen Stellen voneinander. Jeder Tarifbereich habe eigenständige Forderungen entwickelt. Doch allgemein gehe es um die Absenkung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich, kürzere Schichten, die Verringerung unbezahlter Wegzeiten, eine Ausweitung der Ruhezeiten, die Erhöhung des Urlaubsanspruchs und zusätzliche Entlastungstage.

Hamburg Airport: Keine weiteren Flugstreichungen bekannt

Noch während des Streiks des Sicherheitspersonals an den großen deutschen Flughafen hatte ver.di am Donnerstag die Bodenverkehrsdienstleister am Airport Hamburg von 3 Uhr bis 23.59 Uhr zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Sie sind laut ver.di unter anderem für die Be- und Entladung der Flugzeuge, die Bereitstellung technischen Geräts, das Zurückschieben der Flugzeuge, die Gepäckabfertigung, die Flugzeug-Enteisung sowie die Innenreinigung der Maschinen zuständig. Vom Hamburger Flughafen hieß es, dass mit Hochdruck daran gearbeitet werde, einen "weitgehend normalen Flugbetrieb" sicherzustellen. Bislang seien keine Flugstreichungen am Freitag bekannt.

Mit dem Warnstreik will ver.di den Forderungen für die rund 900 Beschäftigten der in der HAM Ground Handling Gruppe zusammengefassten Unternehmen Nachdruck verleihen. Dazu zählen eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro und eine Anhebung der Löhne um 200 Euro und 5,5 Prozent rückwirkend zum 1. Januar. Die Laufzeit des Tarifabschlusses soll zwölf Monaten betragen. Am Streiktag sei zwischen 12 und 14 Uhr am Airport eine Kundgebung auf dem Parkdeck 4 vor dem Terminal 2 geplant.

Warnstreik legte Flugverkehr am Donnerstag weitgehend lahm

Am Donnerstag hatte der Warnstreik der Luftsicherheitskräfte für gähnende Leere auf den Flughäfen in Hamburg und Hannover gesorgt. Auch in Bremen wurden einige Flüge gestrichen. Am Hamburg Airport waren alle 126 geplanten Abflüge abgesagt worden. Auch bei den Ankünften gab es Streichungen. Ein Vorabend-Check-in für die am Freitag geplanten Flüge war nicht möglich. Am Flughafen Hannover fielen alle geplanten 35 Starts aus. Weil die Luftsicherheitskräfte auch an allen anderen größeren Flughäfen in Deutschland zum Warnstreik aufgerufen waren, verringerte sich ebenfalls die Zahl der Ankünfte. Die Reisenden wurden gebeten, sich für nähere Informationen direkt an die jeweilige Airline oder den Reiseveranstalter zu wenden.

Weitere Informationen 2 Min Streik am Hamburg Airport legt Flugbetrieb lahm Das Sicherheitspersonal am Flughafen hat die Arbeit niedergelegt. Alle 126 geplanten Abflüge mussten daher gestrichen werden. 2 Min

Forderung nach mehr Geld, um Fachkräfte zu gewinnen

Die Gewerkschaft fordert unter anderem mehr Gehalt für die Beschäftigten. Bisher gab es in drei Verhandlungsrunden keine Einigung. Weitere Gespräche sind für die kommende Woche geplant. Ver.di verhandelt bundesweit für etwa 25.000 Branchenbeschäftigte mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS).

Weitere Informationen Fluggastrechte: Was tun bei Flugverspätung und -ausfall? Ist ein Flug verspätet oder wird annulliert, haben Reisende Anspruch auf Ersatzbeförderung und teils auf Entschädigung. mehr

Weitere Informationen Bahnstreik beendet: DB und GDL gehen optimistisch in Verhandlungen Die Streikpause mindestens bis zum 3. März tue beiden Seiten gut, sagte GDL-Chef Weselsky. Die Bahn ist zuversichtlich, nun einen Tarifabschluss zu erzielen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 01.02.2024 | 21:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr