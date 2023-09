Verbot der Neonazi-Gruppe "Hammerskins" - Razzia auch im Norden Stand: 19.09.2023 06:42 Uhr Seit dem Morgen läuft eine Durchsuchungsaktion bei mutmaßlichen Führungspersonen der Neonazi-Gruppierung "Hammerskins" - auch in Norddeutschland. Das Bundesinnenministerium hatte die Gruppierung verboten.

von Julian Feldmann, Florian Flade, Reiko Pinkert und Sebastian Pittelkow (NDR/WDR)

Die Polizei setzt seit den frühen Morgenstunden das Vereinsverbot gegen die "Hammerskins" um und durchsucht bundesweit die Wohnungen von 28 mutmaßlichen Funktionsträgern. Die Gruppierung trat vor allem mit konspirativ organisierten Musikveranstaltungen auf, agierte jedoch stets im Hintergrund. Ebenfalls aufgelöst hat das Innenministerium die Unterstützer-Gruppe "Crew 38". Der Verfassungsschutz rechnet die "Hammerskins" dem "gewaltorientierten" rechtsextremen Spektrum zu.

Durchsuchungen auch im Norden

Auch in Mecklenburg-Vorpommern werden in diesem Zusammenhang Wohnungen durchsucht. Insgesamt findet die Razzia in zehn Bundesländern statt. Dabei soll das Vereinsvermögen beschlagnahmt werden. Das Verbot der Gruppe erfolgte, weil die "Hammerskins" sich nach Auffassung des Bundesinnenministeriums "gegen die verfassungsmäßige Ordnung" und "gegen den Gedanken der Völkerverständigung" stellten.

Bundesweit gehen die Behörden von etwa 120 Mitgliedern aus. Ähnlich wie Rocker-Gruppierungen sind die "Hammerskins" in sogenannten Chaptern, also regionalen Untergliederungen, organisiert. In Deutschland gibt es davon insgesamt 13. Nach innen propagieren die "Hammerskins" eine rassistische und nationalsozialistische Weltsicht.

Bekannter Neonazi unter den Führungspersonen im Norden

In Norddeutschland ist die Gruppierung vor allem in den Chaptern "Mecklenburg" und "Pommern", im Raum Cuxhaven und Bremen aktiv. Unter den mutmaßlichen Führungspersonen der "Hammerskins" im Norden ist der bekannte Neonazi Sven Krüger aus dem kleinen Ort Jamel (Nordwestmecklenburg). Die Polizei durchsucht im Rahmen der Durchsetzung des Verbots auch sein Grundstück. Krüger war für eine Stellungnahme bislang nicht erreichbar.

Die "Hammerskins" sind bisher vor allem in der Neonazi-Musikszene aktiv gewesen. So organisierten sie regelmäßig klandestine Konzerte und den Vertrieb von CDs. Durch eine Razzia Ende 2020 wurde bekannt, dass die "Hammerskins" im Cuxhavener Umland in der Szene offenbar im Musik- und Kleidungsvertrieb umtriebig sind. Bei Durchsuchungen stellte die Polizei neben CDs mit mutmaßlich volksverhetzenden Songs auch Bekleidungsstücke sicher. Darauf war etwa "Hammerskins Pommern" mit dem Slogan "Einer für alle, alle für einen" zu lesen. Gegen vier Männer wurde ermittelt.

Bundesweit aktive rechtsextreme Skinhead-Organisation

Zuletzt wurde im März ein "Hammerskin" vom Amtsgericht in Cuxhaven zu einer Geldstrafe wegen Volksverhetzung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verurteilt. In Schiffdorf (Landkreis Cuxhaven) gehörten mehrere der mutmaßlichen "Hammerskins" einem Rockerclub an.

"Entsprechend ihrem Selbstverständnis als Elite der rechtsextremistischen Skinhead-Bewegung unterhalten sie Kontakte zu zahlreichen anderen subkulturell-rechtsextremistischen und auch neonazistischen Organisationen", hieß es zuletzt 2018 vom Bundesinnenministerium zu der Gruppe. Die "Hammerskins" sind heute laut Verfassungsschutz die einzige bundesweit aktive rechtsextreme Skinhead-Organisation. Allerdings scheut die Gruppe das Licht der Öffentlichkeit und agiert im Hintergrund der Neonazi-Szene, deren Mitglieder als besonders gut vernetzt gelten.

Auch Unterstützer-Club "Crew 38" verboten

Mit der "Crew 38" hat das Innenministerium auch den an die "Hammerskins" offenbar angegliederten Unterstützer-Club verboten. Die "38" in dem Namen steht für den dritten und den achten Buchstaben im Alphabet - C und H, was wiederum für "Crossed Hammers" (Gekreuzte Hämmer) steht. Das Logo der "Hammerskins" bilden zwei gekreuzte Hämmer. Mit der Auflösung der Vereinigung dürfen auch ihre Symbole nicht mehr öffentlich verwendet werden.

Gegründet worden waren die "Hammerskins" Ende der 1980er-Jahre in den USA in der rechtsextremen Skinhead-Szene. Weltweit unterhält die Gruppe "Divisionen" in verschiedenen Ländern, die alle in einer "Hammerskin-Nation" organisiert sind.

