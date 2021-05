Udo Lindenberg - der Panikpräsident

Sendung: Urban Pop - Musiktalk mit Peter Urban | 19.02.2021 | 21:04 Uhr | von Peter Urban und Ocke Bandixen

60 Min | Verfügbar bis 19.02.2022

Udo Lindenberg hat Anfang der 70er Jahre schon mit deutschsprachigen Texten überzeugt. Peter Urban, der zahlreiche Größen des Musikgeschäfts persönlich getroffen hat, lernte Udo vor fast fünf Jahrzehnten in der legendären Hamburger Musikkneipe "Onkel Pö" kennen. Über die Atmosphäre und diese erste Begegnung geht es in dieser Podcast-Folge. Außerdem über die Aufs und Abs in Lindenbergs beeindruckender Karriere, das typische „Lindenberg-Deutsch“ und seine bis heute ungebrochene Spielfreude auf Konzerten.



Songliste mit Empfehlungen von Peter Urban:



Hoch im Norden (1972, Daumen im Wind)

Ich träume oft davon, ein Segelboot zu klaun…(1976, VÖ:1998, Raritäten…& Spezialitäten)

Da war so viel los (1975, Votan Wahnwitz)

Er wollte nach London (1973, Alles klar auf der Andrea Doria)

Leider nur ein Vakuum (1974, Ball Pompös)

Alles klar auf der Andrea Doria (1973, Alles klar auf der Andrea Doria)

Honky Tonky Show (1974, Ball Pompös)



Riskante Spiele (1974, Ball Pompös)

Höllenfahrt (1978, Dröhnland Symphonie)

Lady Whisky (1978, Dröhnland Symphonie)

Unterm Säufermond (1991, Gustav – 10 Schlüssel zum Hotel Imperial)



Wir wollen doch einfach nur zusammen sein (Mädchen aus Ost-Berlin) (1973, Alles klar auf der Andrea Doria)

Rock’n’Roll Arena in Jena (1976, Sister King Kong)

Gegen die Strömung (1981, Udopia)



Sie ist 40 (1977, Panische Nächte)

Dirty old man (1988, CasaNova)



Meine erste Liebe (1976, Sister King Kong)

Bis ans Ende der Welt (1978, Dröhnland Symphonie)

Horizont (1986, Phönix)

Wenn ich mir was wünschen dürfte (mit Marlene Dietrich) (1988, Hermine)

Ein Herz kann man nicht reparieren (1991, Ich will dich haben)



Wenn Du durchhängst (2008, Stark wie zwei)

Durch die schweren Zeiten (2016, Stärker als die Zeit)



Discografie und alle Songtexte:

https://www.udo-lindenberg.de/discografie.52417.htm