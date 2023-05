Türkei-Experte zur Wahl: "Wechselstimmung wurde überschätzt"

Sendung: Interview | 15.05.2023 | 07:40 Uhr | von Gerd Wolff

Die Krisen in der Türkei sind offenbar an Erdogan abgeperlt, sagte Dawid Bartelt, Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul, auf NDR Info.