Silvesterfeuerwerk: Tradition, Spaß oder unnötiges Risiko? Stand: 28.11.2023 19:41 Uhr Seit einigen Jahren diskutiert halb Deutschland darüber, ob privates Silvesterfeuerwerk verboten werden sollte. Vor allem nach gewalttätigen Ausschreitungen am vergangenen Jahreswechsel plädiert auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) für ein bundesweites Böllerverbot. Diskutieren Sie mit am Mittwoch bei NDR Info Live.

Das Jahresende naht und schon jetzt scheint klar: Silvester wird laut. Bis September wurden rund 24.400 Tonnen Feuerwerkskörper nach Deutschland importiert - vier Mal so viel wie im vergangenen Jahr. Für viele ist das bunte Spektakel ein Lichtblick in der dunklen Jahreszeit, ein Gemeinschaftserlebnis. Ein Bündnis aus Umwelt- und Tierschützern sowie Polizeigewerkschaftern fordert dagegen ein allgemeines Böllerverbot. Denn auch im vergangenen Jahr waren die Notaufnahmen wieder voll mit Verletzten - und Einsatzkräfte waren von Randalieren mit Raketen und Böllern angegriffen worden. "Angesichts der enormen Schadstoffproduktion, den Müllansammlungen, dem hohen Unfallrisiko, dem Stress für viele Menschen und Tiere und nicht zuletzt den Angriffen auf Sicherheitskräfte im letzten Jahr plädieren wir für zentral organisierte Feuerwerke, wie es in vielen anderen Ländern auch üblich ist", teilte die GdP Niedersachsen mit.

Umfrage: Nur 14 Prozent "voll und ganz" für privates Böllern

Doch wollen überhaupt noch so viele Menschen mit privatem Feuerwerk das neue Jahr begrüßen? Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ist jeder Dritte ein entschiedener Gegner des Feuerwerks, weitere 19 Prozent sagten, dass sie Böller und Raketen "eher nicht" mögen. "Voll und ganz" für das traditionelle Silvesterfeuerwerk sind dagegen nur 14 Prozent.

Mitdiskutieren am Mittwoch ab 15 Uhr bei NDR Info Live

Würde ein generelles Böllerverbot tatsächlich Sinn machen? Wie geht man sicher mit Feuerwerkskörpern um? Wie groß sind die Schäden für die Umwelt tatsächlich und wie lassen sie sich begrenzen? Wir fassen die Pros und Kontras zur Silvesterböllerei am Mittwoch ab 15 Uhr in einem NDR Info Live zusammen.

Niedersachsen: Feuerwerk-Verbotszonen statt allgemeines Böllerverbot

Als bisher einziges norddeutsches Bundesland hat sich Niedersachsen klar positioniert: Innenministerin Daniela Behrens sprach sich gegen ein allgemeines Böllerverbot aus. "Ich beobachte durchaus mit Sorge, dass jährlich Tausende Menschen Verletzungen durch Feuerwerkskörper erleiden und damit zum Jahreswechsel auch die Rettungskräfte und die Polizei immer stark gefordert sind", sagte die SPD-Politikerin. Zudem hätten Böller eine unrühmliche Rolle bei den Silvesterkrawallen im vergangenen Jahr gespielt. Die überwältigende Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger würden aber friedlich und verantwortlich mit dem Feuerwerk am Silvesterabend umgehen. Fraglich sei auch, ob ein Verbot die Krawallmacher überhaupt treffe, weil diese häufig ohnehin verbotenes Feuerwerk einsetzten. "Ich halte daher die Einrichtung von Feuerwerksverbotszonen durch die Kommunen, insbesondere durch die größeren niedersächsischen Städte, für zielführender", sagte Behrens.

Mecklenburg-Vorpommern: Kein Feuerwerk nahe brandgefährdeten Gebäuden

Auch in Mecklenburg-Vorpommern zeichnet sich bislang kein allgemeines Böllerverbot ab. Allerdings wird in den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Rostock ein Verbot von klassischem Feuerwerk in der Nähe von Reetdächern, Scheunen, Holzlagern und anderen brandgefährdeten Gebäuden gelten. In einigen Orten darf gar nicht geböllert werden. Auch in Teilen von Wismar gilt ein Feuerwerksverbot. Außerdem darf nicht in unmittelbarer Nähe von Krankenhäusern, Kinder-, Alten- und Pflegeheimen, Kirchen und Tankstellen geböllert werden - beispielsweise in Schwerin. Aus anderen Orten gibt es noch keine konkreten Angaben.

Schleswig-Holstein: Auf vielen Nordseeinseln ist Feuerwerk traditionell verboten

In Schleswig-Holstein war nach der Corona-bedingten Pause im vergangenen Jahr Feuerwerk wieder erlaubt - aber auch hier nicht überall. Laut Sprengstoffverordnung sind Böller und Raketen in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden - beispielsweise Tankstellen oder Reetdachhäuser - verboten. Traditionell ist auf vielen Nordseeinseln Feuerwerk verboten. Jeder Kreis, jede Stadt und jede Gemeine in Schleswig-Holstein kann zusätzlich eigene Verbotszonen festlegen. Für den kommenden Jahreswechsel liegen dazu noch keine Informationen vor.

Hamburg: Werden Böllerverbotszonen ausgeweitet?

Im vergangenen Jahr durfte in Hamburg zu Silvester wieder geböllert werden - aber es gab Ausnahmen. Rund um die Binnenalster und auf dem Rathausmarkt war Feuerwerk verboten. Nachdem auch in Hamburg zum vergangenen Jahreswechsel Rettungskräfte attackiert worden waren, wollte die Innenbehörde prüfen, ob es künftig noch mehr Böllerverbotszonen geben soll. Bisher gibt es darüber noch keine Angaben.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Hallo Niedersachsen | 27.11.2023 | 19:30 Uhr