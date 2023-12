Schnee und Glättegefahr: Im Norden bleibt es winterlich Stand: 04.12.2023 15:52 Uhr Eis und Schnee haben Norddeutschland auch in den kommenden Tagen fest im Griff. Im Süden Niedersachsens wird es allerdings schon milder und es ist mit Schneeregen zu rechnen. Die Glättegefahr besteht weiter.

"Das Winterwetter mit Neuschnee bleibt uns noch ein paar Tage erhalten", sagte Anne Wiese vom Deutschen Wetterdienst im Gespräch mit NDR.de. Im Laufe des Montags ziehe das Schneegebiet in Richtung Nordosten ab. "In Schleswig-Holstein wird es noch Schneefall geben, an Mecklenburg-Vorpommern wird es nur noch kratzen", führte die Meteorologin aus. In Südniedersachsen wird der Schnee in Schneeregen und Schnee übergehen.

In der Nacht zum Dienstag bleiben die Temperaturen dann weiterhin unter dem Gefrierpunkt, bei minus 5 bis minus 3 Grad Celsius. Auch dann ist wieder mit leichtem Schneefall zu rechnen. In Niedersachsen klettern die Temperaturen tagsüber den Vorhersagen zufolge dann schon wieder über Null. "Wenn die Niederschläge, egal ob Regen oder Schnee, auf die gefrorenen Böden fallen, kann es glatt werden", sagte Wiese.

Mitte der Woche wird es wärmer

Zur Wochenmitte könnte es ungemütlicher werden. "Vielerorts ist dann mit Schneeregen und Regen zu rechen", sagte die Meteorologin. Nachts bleiben die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, tagsüber werden sie nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes aber häufig in den Plusbereich klettern.

Kaum Verkehrsbehinderungen im Norden zu Wochenbeginn

Nach den ausgiebigen Schneefällen am Wochenende und in der Nacht blieb es auf den Straßen in Norddeutschland zum Wochenbeginn ruhig. Trotz Frost und Schnee sei es eine der ruhigsten Nächte seit einigen Tagen gewesen, teilten Polizeisprecher in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Niedersachsen mit. Es habe nur wenige witterungsbedingte Unfälle gegeben und diese hatten keine schwerwiegenden Folgen.

In Hamburg verwandelte der Schnee viele Teile der Stadt am Montagvormittag erneut in eine Winterlandschaft. Für Verkehrsteilnehmer brachte das einige Behinderungen mit sich. Der Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg war jedoch gut vorbereitet und früh im Einsatz, wie ein Sprecher sagte: "Wir waren mit über 700 Leuten und 300 Fahrzeugen auf den Straßen unterwegs."

Besonderer Feuerwehreinsatz in Flensburg

In Kiel fielen aufgrund der Witterung mehrere Busse im Nahverkehr aus. In Flensburg kam es zu einem ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz. Der Grund: Scharfkantige Eiszapfen, die an Dachrinnen hängen und sich bei wärmeren Temperaturen lösen. Für darunter spazierende Passanten kann dies im schlimmsten Fall tödlich enden. Aus diesem Grund entfernte die Feuerwehr besonders gefährliche Zapfen von Hausdächern.

Nachwehen des Schneechaos in Bayern

Nach dem Schneechaos am vergangenen Wochenende in Bayern, das auch im Norden zu Flug- und Zugausfällen geführt hatte, normalisierte sich die Lage wieder. Am Airport Hannover, auf dem Flughafen Bremen sowie am Airport in Hamburg hoben wieder Flugzeuge nach München ab, teils noch mit Verspätungen. Zudem landeten wieder Maschinen aus der bayerischen Hauptstadt im Norden.

Wintersport-Auftakt im Harz ohne allzu großen Andrang

Im Harz war am Wochenende die Wintersportsaison gestartet, bei besten Bedingungen mit ausreichend Schnee. Der Andrang hielt sich allerdings noch in Grenzen. Grund dafür dürften Weihnachtsmarkt-Besuche und Weihnachtseinkäufe gewesen sein.

