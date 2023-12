Schnee und Eis: Im Norden drohen spiegelglatte Straßen Stand: 05.12.2023 20:29 Uhr Eis und Schnee haben Norddeutschland weiterhin fest im Griff. Im Straßenverkehr drohen spiegelglatte Straßen durch überfrierende Nässe. Weil in Niedersachsen die Straßenmeistereien am Mittwoch streiken, müssen Autofahrer dort mit Behinderungen rechnen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für Norddeutschland weiter mit Schneefall und Schneeregen. Auf den Straßen kann es glatt werden. Autofahrer in Niedersachsen müssen am Mittwoch aber regional mit nicht geräumten Bundes- und Landesstraßen rechnen. Denn die Straßenmeistereien nehmen teil am Warnstreik des öffentlichen Dienstes.

Erst am Donnerstag klettern in Norddeutschland die Temperaturen in den Plusbereich. "Vielerorts ist dann mit Schneeregen und Regen zu rechnen", sagte Meteorologin Anne Wiese vom DWD im Gespräch mit NDR.de. Da nachts die Temperaturen oftmals unter dem Gefrierpunkt bleiben, droht auch dann wieder Glätte.

Niedersachsen: Viele Staus, wenig Glätteunfälle

Bereits am Dienstag kam es in Niedersachsen zu zahlreichen Unfällen, vor allem im Raum Oldenburg gab es gleich zehn Unfallmeldungen am Morgen. Auf der Autobahn 1 zwischen Bremen und Hamburg kam ein 30 Jahre alter Fahrer ums Leben. Der Mann verlor bei winterlichen Straßenverhältnissen an einer bereits abgesicherten Unfallstelle die Kontrolle über seinen Wagen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto schleuderte gegen den Anhänger eines Lkws. Der Fahrer starb noch vor Ort.

Für größere Probleme sorgten die Wetterbedingungen auch auf der B75 im Landkreis Rotenburg. Nachdem sich ein Lkw quer gestellt hatte, war die Strecke zwischen Scheeßel und Lauenbrück am frühen Morgen in beide Richtungen gesperrt. Auch aufgrund vieler im Einsatz befindlicher Streufahrzeuge beruhigte sich die Lage bis zum Mittag zwar etwas - dennoch kann es aufgrund anhaltenden Schneefalls weiter rutschig auf den Straßen sein.

Weitere Informationen Winterdienst in Niedersachsen streikt - Warnung vor Glatteis Ver.di hat für Mittwoch zum Warnstreik aufgerufen. Bundes- und Landstraßen könnten deshalb nicht geräumt werden. mehr

Schleswig-Holstein: Mehr als 30 Unfälle und einige Zugausfälle

Auch in Schleswig-Holstein sorgten Schnee und Glätte für einige Unfälle auf den Straßen. Die Räumdienste kamen kaum hinterher. Zwischen Altenhof und Gettorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde rutschte ein Bus in einen Graben. Dabei erlitt nach Angaben der Polizei der Fahrer leichte Verletzungen. Die acht Kinder, die in dem Bus saßen, wurden nicht verletzt.

In den Kreisen Pinneberg und Segeberg verzeichnete die Polizei seit dem Morgen zunächst 32 Unfälle. In den meisten Fällen seien Fahrzeuge von der Fahrbahn gerutscht oder es kam zu Auffahrunfällen. Dabei wurden den Angaben zufolge drei Personen leicht verletzt. Etwas ruhiger lief es in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen. In Itzehoe fuhr ein Auto einen Fußgänger an. Der 19-Jährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Insgesamt sei es in den beiden Kreisen zu zehn Verkehrsunfällen gekommen, drei davon auf der Autobahn 23 (Hamburg - Heide). Dabei habe es keine weiteren Verletzten gegeben.

Auch bei Zugpendlern ist viel Geduld gefragt, besonders auf der Strecke zwischen Lübeck und Kiel: Dort fallen wegen des Winterwetters weiterhin Züge aus. Auch der RE83 zwischen Lübeck und Kiel fährt vorerst nicht mehr. In Kiel werden außerdem mehrere Züge durch Busse ersetzt.

Mecklenburg-Vorpommern: Warnung vor Glatteis

Polizei und Feuerwehr in Mecklenburg-Vorpommern berichteten von zahlreichen Einsätzen. Am Vormittag musste die A20 in Richtung Rostock bei Schönberg voll gesperrt werden, weil dort ein Lkw-Fahrer in die Leitplanke gekracht war. Ansonsten blieb es jedoch bei Blechschäden. Am Nachmittag verschärfte sich die Lage. Auf der B104 am Brahlstorfer Berg in Richtung Sternberg gab es kein Durchkommen mehr, weil zahlreiche Lkw die Anhöhe nicht hinauf kamen, meldeten Verkehrsteilnehmer NDR 1 Radio MV. Auf der B321 zwischen Hagenow und Schwerin herrschte zeitweise extreme Straßenglätte. Mehrere Lkw und Autos rutschten von der Fahrbahn, oft ging es nur im Schritttempo voran.

Für die kommenden Tage warnt das Landeswasserschutzpolizeiamt davor, scheinbar gefrorene Gewässer zu betreten. Das Eis sei vielerorts zu dünn und im Falle eines Durchbruchs in das kalte Wasser bestehe Lebensgefahr.

Hamburgs Stadtreinigung im Dauereinsatz

In Hamburg kam es am Dienstag zu erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr und bei der S-Bahn. Zwar habe es insgesamt weniger Verkehr auf den Straßen gegeben als normalerweise, der aber sei wegen des Wetters und der Einschränkungen wegen der Unfälle und stehen gebliebener Autos überall sehr langsam unterwegs gewesen, sagte eine Sprecherin der Verkehrsleitstelle am Dienstag in Hamburg.

Auf dem S-Bahnhof Fischbek stürzte am Nachmittag eine Schneefräse ins Gleisbett. Dort wollte ein Mann gerade den Bahnsteig vom Schnee befreien, als das Gerät abrutschte und kurz darauf von einer Diesellok überrollt wurde. Der Verkehr auf der Linie S3 musste daraufhin zwischen Neugraben und Buxtehude für mehr als eine Stunde unterbrochen werden. Die Bahn richtete einen Ersatzverkehr mit Bussen ein, verletzt wurde niemand.

Die Stadtreinigung ist im Dauereinsatz. 725 Mitarbeitende und 280 Fahrzeuge waren seit dem frühen Morgen unterwegs, um Straßen und Wege zu räumen. Es sei ein Rund-um-die-Uhr-Einsatz bis Mittwochfrüh geplant.

Weitere Informationen Erstes Wintersport-Wochenende im Harz mit Schnee - und ohne Stau In Braunlage und in Sankt Andreasberg freuten sich Wintersportler über die winterlichen Bedingungen. Der große Andrang blieb aber aus. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 05.12.2023 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Extremwetter