Rückreiseverkehr: Viele Staus im Norden Stand: 04.08.2024 16:57 Uhr Das Ende der Sommerferien bedeutet für Autofahrer: lange Staus und volle Straßen. Besonders auf der A7 müssen Reisende viel Zeit mitbringen.

Einen Tag vor dem Schulbeginn in Niedersachsen und Bremen führt der Rückreiseverkehr zu vielen Staus auf den Autobahnen im Norden. Derzeit brauchen Autofahrer vor allem vor dem Elbtunnel in Richtung Süden viel Geduld. Dort hatte am Morgen ein Wohnwagen gebrannt und die Autobahn in Richtung Süden war auch am Nachmittag und Abend nur noch zweispurig befahrbar. Es staute sich zwischenzeitlich auf mehr als zehn Kilometern. Laut Autobahn GmbH des Bundes ist die rechte Spur so stark beschädigt, dass diese gesperrt werden muss. Am Montagmorgen soll die Fahrbahn repariert werden.

Zudem standen die Autos auf der A7 in Richtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Bad Fallingbostel und Berkhof auf einer Länge von elf Kilometern. Weiter nördlich staute es sich nach Angaben des ADAC ebenfalls in Richtung Süden - zwischen den Anschlussstellen Schneverdingen und Soltau-Süd auf rund zehn Kilometern.

Weitere Informationen Die aktuellen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Alle aktuellen Verkehrsmeldungen für Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen. mehr

Unfall bei Abreise vom Wacken-Festival

Mitten im größten Abreiseverkehr der Metal-Festivalbesucher aus Wacken musste die A23 Richtung Hamburg für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Grund: Bei Lägerdorf (Kreis Steinburg) waren mehrere Autos zusammengestoßen. "Wir hatten hier einen Haufen Blech und am Ende wurde niemand verletzt", sagte ein Feuerwehrsprecher.

Der Unfall hat enorme Auswirkungen auf den Verkehr in Richtung Hamburg. Auch die Ausweichstrecken sind überlastet: Wer mit der Elbfähre nach Niedersachsen will, muss in Glückstadt aktuell dreieinhalb Stunden warten

Weitere Informationen A23 bei Pinneberg: Bauarbeiten Richtung Norden starten Von Montag an wird die A23 in Richtung Heide saniert. Ab Pinneberg-Nord steht dann nur eine Spur zur Verfügung. mehr

Eine Sperrung gibt es derzeit auch auf der A1: Richtung Lübeck geht zwischen Barsbüttel und Stapelfeld wegen Löscharbeiten derzeit nichts mehr.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 04.08.2024 | 17:00 Uhr